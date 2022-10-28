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«Альмерия» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:08
«Альмерия» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Альмерия» — «Сельта», который состоится 29 октября 2022 года

«Альмерия»

«Красно-белые» занимают пятнадцатое место в чемпионате Испании. Чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «кельтами», предлагаем освежить в памяти несколько крайних матчей команды. В 8-ом туре «Альмерия» принимала на своём поле «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой «красно-белых» с разницей в пару мячей. В игре следующего тура в гостях команда из Альмерии проиграла «Бетису». Дома «Альмерия» взяла верх над футбольным клубом «Жирона».

На прошлых выходных со счётом 1:2 «красно-белые» проиграли «Вильярреалу».

«Сельта»

«Кельты» в Ла Лиге находятся на две строчки выше «Альмерии» в турнирной таблице. С минимальным счётом в гостях команда уступила «Барселоне» в матче 8-го тура. Дома с разницей в один мяч «небесные» проиграли футбольному клубу «Реал Сосьедад». С разгромным счётом «кельты» были повержены в позапрошлом туре Примеры «Вальядолидом». На четыре гола от соперника «Сельта» ответила только одним.

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Хетафе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Альмерия» – 3.25
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Сельта» – 2.28
  • Победит «Сельта» с форой -1.5 – 4.20
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

  • Три победы одержали «красно-белые» в десяти крайних встречах
  • За тот же период «кельты» выиграли в таком же количестве матчей
  • Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Явного фаворита в этой паре нет. Маловероятен исход, когда победа достанется одной из команд. Компания Pinnacle на ничью предлагает коэффициент 3.40. Данный исход вполне возможен.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк сельта
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