«Специя» — «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Специя» — «Фиорентина», который состоится 30 октября 2022 года

«Специя»

У «Специи» определенно не идет игра в этом сезоне, о чем говорят четыре набранные очка в пяти последних турах Серии А. Коллектив занимает 16 место с девятью баллами и опережает зону вылета лишь на три балла. Такую позицию нельзя считать безопасной, поэтому на своем поле у команды будет возможность набрать очки с не самой стабильной «Фиорентиной», которая опережает хозяев лишь на один балл.

22 октября «Специя» уступила на выезде «Салернитане» (0:1), а 19 числа оказалась сильнее «Брешии» в кубке Италии (3:1).

«Фиорентина»

«Фиорентина» также выборочно набирает очки в чемпионате и вряд ли ей удастся повторить показатель прошлого сезона, особенно учитывая дополнительную нагрузку в виде Лиги Конференций. Коллектив из Флоренции набрал 10 очков и идет на 14 месте в турнирной таблице. В оставшихся до ЧМ -2022 матчах «фиалкам» очень нужно набрать как можно больше очков, чтобы обезопасить себя.

27 октября «Фиорентина» обыграла в Лиге Конференций «Башакшехир» (2:1), а 22 числа в чемпионате уступила «Интеру» (3:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 4.2

Ничья – 3.65

Победит «Фиорентина» – 1.87

Статистика

«Специя» выиграла только два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» забила только в пяти последних матчах на выезде из десяти

«Фиорентина» выиграла три последних поединка у «Специи»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Матч очень важен для обеих команд, и они рассчитывают на очки. Именно поэтому игра будет аккуратной и без большого количества моментов.