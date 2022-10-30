«Монако» — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Анже», который состоится 30 октября 2022 года

«Монако»

Команда показывала неплохие результаты в чемпионате, но в последних двух турах смогла набрать лишь четыре очка. Сейчас «Монако» идет на седьмом месте с 21 баллом в активе, но в случае победы сможет как минимум продвинуться на одну позицию. В Лиге Европы коллектив еще не решил свои задачи, поэтому тренерскому штабу очень важно правильно распределить нагрузку на футболистов.

27 октября «Монако» сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1) в Лиге Европы, а 23 числа уступил на выезде «Лиллю» (3:4) в чемпионате.

«Анже»

«Анже» идет на последнем месте в турнирной таблице и уже несколько матчей не может набрать очки. Команда набрала восемь баллов, и чтобы покинуть зону вылета, ей требуется отыграть только два очка. Таким образом, коллектив может контролировать ситуацию, а в матче с «Монако» за счет слаженных действий в обороне попробовать зацепиться за очки, учитывая, что соперник не в лучшей физической форме.

23 октября «Анже» на своем поле проиграл «Ренну» (1:2), а 16 числа оказался слабее «Тулузы» (2:3). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.5

Ничья – 5.1

Победит «Анже» – 7.1

Статистика

«Анже» проиграл восемь из десяти последних матчей в Лиге 1

«Монако» не выигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Монако» выиграл пять последних матчей у «Анже»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Команда из княжества Монако обязана обыгрывать аутсайдера на своем стадионе если хочет как можно быстрее вернуться в группу лидеров.