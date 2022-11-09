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«Унион» — «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:12
«Унион» — «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» — «Аугсбург», который состоится 9 ноября 2022 года

«Унион»

«Железные» в Бундеслиге на текущий момент входят в тройку лучших команд. Рассмотрим крайние несколько матчей с участием берлинской команды, чтобы оценить степень готовности «красных» к встрече с «фуггерами». В позапрошлом туре Лиги Европы «Унион» с минимальным счётом обыграл «Брагу». Пропустив первыми, «железные» взяли верх над менхенгладбахской «Боруссией» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Бельгийскую футбольную команду «Юнион Сент-Жиллуа» на выезде «красные» выиграли в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Леверкузенскому «Байеру» на прошлых выходных «Унион» неожиданно проиграл с разгромным счётом 0:5.

«Аугсбург»

«Фуггеры» занимают четырнадцатое место в чемпионате Германии. В последнее время команда демонстрирует слабый результат. С разницей в три мяча «Аугсбург» проиграл в 1/16 Кубка Германии мюнхенской «Баварии». Результативную ничью раскатала команда на своём поле в 11-ом туре Бундеслиги с «красными быками» из Лейпцига. Открыв счёт первыми в матче уже на четвёртой минуте, «фуггеры» уступили в гостях «Штутгарту».

Франкфуртскому «Айнтрахту» в прошлом туре со счётом 1:2 «Аугсбург» проиграл.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Унион» – 1.68
  • Ничья – 3.90
  • Победит «Аугсбург» – 5.20
  • Победит «Унион» с форой -1.5 – 2.73
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

  • В двух играх из десяти последних «железные» уступили
  • «Фуггеры» за тот же период проиграли в четырёх матчах
  • Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

После поражения с большим счётом в матче прошлого тура в предстоящем футбольном поединке «железные» постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Компания Pinnacle на победу берлинской команды «Унион» предлагает коэффициент 1.68.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк унион
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:39
Хозяева выиграют этот матч
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