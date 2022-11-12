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вчера, 15:53

«Динамо» в погоне за ЦСКА . Йоканович не проиграл ни одного московского дерби

Федотову матчи с соседями даются сложнее.

Последний центральный матч чемпионата перед длительной паузой – дерби на стадионе имени Яшина. Закрывают игры в лиге, хотя впереди ждут кубковые баталии, вроде ответного матча «Зенита» и «Спартака». Но Семак и Абаскаль должны вдвоем следовать дальше, а здесь Йоканович в трех пунктах от Федотова, временно разделенный «Ахматом», который уже потерял очки в семнадцатом туре.

«Динамо» не обыграло ЦСКА в первом круге на выезде – ничья 1:1, которую можно смело назвать поражением Федотова, учитывая двадцать три подхода в воротам Шунина. Но на другом столичном стадионе результаты редко в пользу гостей. Оценим козыри двух интересных и плюс-минус равных команд, одна из них на спаде, а другая – на подъеме, который омрачил только визит к тренеру сборной.

За успех «Динамо»

Результаты в дерби. Переиграли «Торпедо», «Локомотив» и «Спартак», сыграли вничью с ЦСКА . Теперь повторное испытание против «армейцев», но сейчас состояние у «Динамо» лучше. После мировой в последнем дерби у команды была серия из четырех побед подряд. В Ростове-на-Дону уступили, но дома у «Динамо» всего одно поражение от «Зенита». У ЦСКА , если вспомнили место проведения матча, 5 осечек в 8 выездных матчах. Последняя победа на выезде – над «Локомотивом». У Йокановича команда, которая умеет неудобно выстроить игру в дерби, поскольку неплохо изучает соперников. Иногда случаются сбои, как в очередном поединке против «Ростова», но с москвичами у «Динамо» особые отношения.

Атакующий потенциал. Захарян – лучший молодой футболист страны, с этом глупо спорить. Смолова всегда подстрахует Тюкавин, которому мало игрового времени, отведенного тренером, Константин готов играть вместо Федора, или даже рядом с ним. Нгамалё готовится к чемпионату мира, кем он будет, если не покажет свой максимум накануне отправки в Катар? После 13 ноября ему уже не разрешат играть за клуб по правилам ФИФА . Грулев тоже хочет себя показать, так что у Йокановича хороший выбор в атаке. Причем важно, что футболисты разные, а глубина состава оставляет не до конца раскрытым атакующий потенциал в новом сезоне у того же Лесового, хотя сейчас актуальнее говорить о Гладышеве. Настырный паренек, вы о нем еще услышите, как и про Ушакова у ЦСКА – пусть не смущает его красная карточка.

Тактическая стабилизация. Задним умом Йоканович припишет успехи себе, но даже Кутицкий в опорной зоне – случайное решение из-за травмы Норманна. «Динамо» на старте сезона не нравилось. Непонятная боязнь мяча огорчала, и хотя в самой команде модно объяснять результаты молодостью центральных защитников – травмированного Фернандеса подменяет нестабильный Маричал, а рядом Сазонов без опыта, дело было именно в стиле. «Динамо», которое не атаковало, как в Ростове-на-Дону, набирало очки, но оставляло неоднозначное впечатление. Сейчас соперник иногда выжимает из 4 ударов два гола, но «Химки», «Локомотив» и тот же «Ростов» в Кубке увидели другое «Динамо». С мячом, моментами, ударами и более взрослой игрой на флангах через Даса и Лаксальта. Уругваец схватил лишнюю карточку, в дерби не сыграет, но Скопинцев готов выйти на поле.

За успех ЦСКА

Организация защиты. Как только судьба не била ЦСКА – травмировался Дивеев, играет в центре защиты хавбек Зайнутдинов, не сразу нашли Виллиана, поменяли оба фланга, теперь там Гайич и Мойзес, но Акинфеев пропустил немного, а еще меньше грубых ошибок допустила его защита. Если «Зенит» пропустил 7 мячей, наиграв на девять, то у ЦСКА наоборот xG соперников ниже, чем количество реально пропущенных мячей. Учтите при этом, что если «Динамо» пошло улучшать процент владения мячом в последних успешных матчах, то «армейцы» наоборот боятся подолгу владеть мячом, поэтому их средний показатель почти такой же, как у соседа.

Осечки последних недель. Кому-то может показаться, что поражение от «Пари НН», победа в один мяч над «Локомотивом», или ничья против «Оренбурга» — результаты в пользу «Динамо». Но это не так. Федотов разозлился на свою команду, поскольку результаты во всех пяти последних матчах чемпионата могли быть лучше, в том числе, в дерби с «Динамо». Ничья против «Спартака» началась с быстрого мяча Чалова, в последующих матчах Медина и Карраскаль недоработали. Кризисом увиденную серию может сделать только уверенная победа «Динамо», а пока речь о потере победного шага. С начала октября Федотов не побеждал, в том числе, в Кубке России, где получил второе за сезон поражение от «Торпедо».

Самостоятельность исполнителей. У ЦСКА , невзирая на открытую и удобную им игру вторым номером – в лучшем случае полуторным, ведь среднее владение ниже 48 %, довольно много свободы у футболистов. Медине и Карраскалю ни тренер, ни Чалов не мешали подниматься в линию атаки. Зайнутдинову никто не мешает участвовать в атакующих комбинациях через первый пас. Мойзес бывает очень заметным на левом фланге, полная свобода действий в атаке, даже в ущерб оборонительным функциям. Мендес, хотя его вклад в успехи бывает незаметным, чаще участвует в комбинациях с ценным завершающим ударом, чем Карраскаль. Обляков или Зделар, Виллиан с первым пасом или Гайич в чужой штрафной – у всех есть свобода. ЦСКА , конечно, рациональная команда, но знаменитые результативные ничьи указывают, что Федотов не лишает футболистов права выбора, как не лишает Акинфеева возможности участвовать в атаках – у Игоря есть ассист в чемпионате. Класс футболистов помогает, хотя зимой будут искать точечное усиление.

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Ничья не нужна «Динамо», куда выгоднее уйти на перерыв в чемпионате с домашней победой и сравняться по очкам с ЦСКА в таблице. У Федотова своя задача – важно не отпускать первую тройку, для этого принципиально набрать очки в дерби, ведь в четырех схватках с соседями в первом круге трижды потеряли очки. Не проигрывали «Динамо» и «Спартаку», но ничьи тоже бывают ядовитыми для команды.

Изначальный план Федотова в ЦСКА работал, но потом его разобрали. Многие середняки отдают мяч «армейцам», поскольку знают, что против низкого блока у этой команды проблемы. Задавить ЦСКА мало кто может, Федотов хорошо контролирует момент сознательной передачи мяча сопернику, даже у «Зенита» на цельный матч против «армейцев» сил не хватило. Посмотрим, что получится у «Динамо», ведь первую игру с ЦСКА они провели не лучшим образом.