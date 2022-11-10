От Непомнящего до Сиссе. Ждать «африканский прорыв» — традиция мундиалей

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вчера, 12:50

Аршавин попробовал себя в роли Ванги.

Первый мундиаль без Африки, но не совсем

Ставка на сюрприз от сборной из Африки – давняя мода, Аршавин теперь в кругу других шаманов. Но не древняя мода, ведь на первом турнире сыграли США , Румыния, Перу и Мексика, но не приплыл Египет. С другой стороны, нельзя не отметить одну сквозную линию рассказа – африканский континент всегда дарил большому футболу талантов.

К 1930 году бразильцы уже разрешили темнокожим людям играть за сборную страны. А у Уругвая так вообще главным был Андраде – сын бывшего бразильского раба и шамана, который зачал будущую звезду футбола в почти сто лет. Ну, или согласился представиться папой, чтобы ребёнка не назвали незаконнорожденным. Хосе Андраде выигрывал Олимпиады и был богемой.

Так что африканский прорыв на первом мундиале в далёком Уругвае уже случился, но долго вклад в победы будет ограничиваться именами темнокожих звёзд, особенно бразильских – Пеле, Гарринчи, Вавы и Диди. И эта связь через поколения, у Роналду прабабушка из Кабо-Верде, а врачи нашли у Криштиану много мышечных волокон второго типа, как у темнокожих бегунов.

ФИФА надолго вычеркнул Африку с карты ЧМ

Египет стал первым участником из Африки. Салах в Катар не добрался, а в 1934-м году его соотечественники приплыли в фашистскую Италию. Но тот турнир оккупировали «арийцы». Германия вылетела в полуфинале от чехословаков, Италия со скандалом прошла Испанию и Австрию. За пять лет до начала войны сборная Бразилии вылетела в первом раунде от Испании.

Во Франции африканских сборных не было. К слову, спустя пару лет именно отвлечение немецких войск на африканский фронт здорово поможет Сталинграду – немцы вынуждены будут перебрасывать оружие и солдат туда, ведь французских пособников помножат на ноль. Страшные события заставят мир сделать паузу с 1938-го по 1950-й, когда турнир примет яркая Бразилия.

Они ставили на помощь мамы Африки. Адемир, Балтазар, Жаир и Зизиньо планировал разорвать всех, но хитрый Уругвай их опередил. Снова из самой Африки никто не доехал, как и в Швейцарию. В ФИФА придумали такой сложный отбор, что никакой Судан его пройти не мог. Пока команда Марокко не пробилась на ЧМ -70, никого из африканцев не было, да и уровень тех сборных хромал.

Сначала африканцы были мальчиками для битья. Например, Заир получил три поражения в 1974-м году. Тунис через четыре года удивил победой над Мексикой, но в группе были Польша и Германия, ни о каком прорыве речь не шла. Лишь в Испании камерунцы едва не вышибли будущих чемпионов – Италию. Но до турнира в Мексике африканцы не бывали заметными героями.

Фария и Непомнящий открыли дверь для сенсаций

Жозе Фария не был сильным тренером. В родной Бразилии не работал главным со взрослыми. Но возглавил Марокко и пошумел на ЧМ -86. Благодаря его подопечным – заняли первое место в группе, Англия ушла в часть сетки с Марадоной. Сама команда Марокко вылетела от другого будущего финалиста – ФРГ , но пропустили лишь один мяч. Это первый плей-офф для Африки.

Спустя четыре года пришла очередь Непомнящего. Валерия Кузьмича занесло в Камерун в 1988-м. Спустя два года о тренере знали все. Построил команду вокруг 38-летнего форварда Роже Милла. И хотя состав был скромным по именам, только вратаря Нконо знали по игре за «Эспаньол», Камерун был готов к сенсациям. Сразу обыграли чемпионов мира аргентинцев.

Дальше Милла сделал победный дубль против Румынии. Разгромное поражение от СССР ничего не поменяло. В плей-офф Непомнящий в дополнительное время прошёл Колумбию, и хотя в четвертьфинале уступили Англии, эта стадия стала новой вершиной для сборных из Африки, до сих пор непокорённой. В США в плей-офф была уже Нигерия, вылетели от Италии в овертайме.

«Орлы» не помешали Баджо добраться до того самого пенальти. Во Франции ждали прорыва снова от Нигерии, но в плей-офф сгорели Дании 1:4. Из африканских сборных больше никто из группы не вышел, хотя «орлы» похоронили Испанию в группе. А через четыре года Сенегал удивит чемпионскую Францию и перспективный Уругвай, пройдут дальше с теми же датчанами.

В четвертьфинале Сенегал остановил будущий призёр – сборная Турции. В Германии и даже на первом африканском мундиале в ЮАР не было прорывов тамошних сборных, хотя во втором случае Суарес вынес мяч с линии ворот рукой, чем спас для Уругвая шанс на полуфинал. Будущий предприниматель Гьян не забил пенальти, а дальше Гана вылетела после серии одиннадцатиметровых.

Африканцам жутко не везёт на чемпионатах мира

В Бразилии африканцы вылетели максимум в первом раунде плей-офф. В России никто не вышел из группы. Теперь Салах с Египтом не прошли, но есть сборные Сенегала, Марокко, Камеруна и Ганы. Кстати, Тунис, Нигерия и Алжир в рейтинге ФИФА не ниже тридцать седьмого места. Раз финальная часть в 2026-м году будет расширена до 48 участников, то по рейтингу многие подходят.

В топ-50 списка ФИФА десять команд из Африки. Но будет ли прорыв в Катаре? Многие верят в Сенегал. У них классный состав, но для начала надо пройти Эквадор и Катар в группе с Нидерландами. А потом дать бой Англии, если британцы выиграют свою группу. У Туниса в квартете Дания и Франция. У Марокко в соперниках Бельгия и Хорватия, у Камеруна – Бразилия, Сербия и Швейцария.

Если верить в прорыв, то или пророчить катастрофу французам или датчанам, хотя Тунис не настолько хорош, или ставить на Сенегал. Допустим, умудрятся занять первое место в группе, тогда первым соперником может стать Иран, США или Уэльс. Но дальше ведь светит матч против Аргентины. А если Сенегал второй в квартете, то надо пройти Англию, а после этого ждать, скорее всего, Францию.

Будет матч жизни для Мане, если Садио успеет восстановиться. Хватит ли у Алиу Сиссе сил, чтобы побороть Дешама, как когда-то он футболистом обыграл чемпионов мира в 2002-м? Посмотрим, мундиали часто дарят сюрпризы. Аршавин поставил на прогноз-шутку, но можно сформулировать иначе. Если Менди, Кулибали, Гуйе и Куяте сыграют в свою силу, то за них будут болеть, как за Данию на Евро.

Выйдут из группы, а дальше как карта ляжет. Камерун тоже не ждал, что пройдёт Колумбию в 1990-м. Гана мечтала о полуфинале, пока не влезла рука Суареса. Жребий накануне турнира в Катаре усложнил жизнь тройке команд из Африки, но Катар и Эквадор могут пострадать от полузащитника ПСЖ и защитника «Челси». Сенегал – упрямая мастеровитая команда, рациональная и жёсткая команда.