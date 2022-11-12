«Разбазаривают историю». Нигматуллин боится вылета «Локомотива» из РПЛ

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вчера, 10:58

Сложнейшие матчи играют без главного тренера.

Галактионов испугался стартовать серией дерби

Уже бывший наставник «Пари НН» благодарил руководство нижегородцев за понимание. Труднее понять, почему «Локомотив» так долго ждёт нового молодого тренера почти без опыта в РПЛ . А вот паузу, которую Галактионов взял, прежде чем покинуть бывшую команду, объяснить как раз легко. «Локомотив» проиграл «Динамо» и ЦСКА в дерби, а ничья против «Урала» на 94-й минуте не спасает от понимания, что против «Спартака» подопечным Федорова снова надо страдать. Команда Абаскаля уже не справилась с «Сочи», потеряли два очка – не воспользовались поражением «Зенита», поэтому против «Локомотива» соседей устроит только победа.

«Спартак» на нее объективно претендует, ведь между московскими клубами пропасть – двадцать пунктов в таблице, 10 побед против 3. У «железнодорожников» разница мячей минус тринадцать, у «Спартака» — плюс двадцать один. Больше, чем Худяков с Гильерме, пропустили только голкиперы «Оренбурга» и «Химок». Это не значит, что Абаскалю гарантировали три пункта, но «Локомотив» без постоянного главного тренера легко может проиграть десятый матч из семнадцати. Решение Галактионова играть за «Пари НН», пока будущая команда мучается в дерби, не выделяет его как смелого.

Можно ссылаться на позицию руководства бывшего клуба, сомнения боссов «Локомотива», или отдать должное команде из Нижнего Новгорода – хлопнули ЦСКА и «Ахмат» на прощание с тренером. Но позиции «Локомотива» из-за всего этого стали только хуже. Действия нового руководства клуба не были молниеносными. Речь о старом руководстве «Чертаново», так что у руля москвичей ждали Осинькина. Но «Крылья Советов» не хотят бороться за выживание, как «Локомотив», поэтому не отпустили наставника. Увидим ли прорыв «Локомотива» Галактионова? Есть эксперты, которые в этом сомневаются.

Нигматуллин допускает вылет «железнодорожников»

«Да не может быть такого, чтобы „Динамо“ вылетело». «Тяжело представить, что „Рубин“ из середины таблицы опустится в зону вылета и покинет РПЛ ». И обе неудачи случились. «Локомотиву» достаточно начудить в переходных матчах, чтобы добавить еще один титулованный клуб в «лучшую лигу мира». Многим не равнодушным к судьбе детища Семина горько и обидно от того, что происходит. Когда ныряет «Спартак», то знаем, что ресурсов для поднятия хватит. Когда у «Динамо» неприятности, то понимаем, что кессонная болезнь не грозит, резкое понижение давление при всплытии из ФНЛ не привело к развалу клуба.

А ребятам, вроде «Торпедо» или «Локомотива», может быть куда сложнее. Понятно, что разница между клубами огромная – РЖД построил финансовый мост. Пока от своих обязательств известные владельцы и спонсоры не отказываются, хотя некоторые предлагают убить российский профессиональный футбол, раз пустые трибуны в некоторых городах РПЛ его пока не угробили. Но тревожность в голове Нигматуллина фееричные немецкие приключения уже поселили:

Никогда не смирюсь с тем, как «Локомотив» разбазаривает все, что было нажито непосильным трудом. Разбазаривает именно историю, авторитет и силу команды. Сейчас клуб никто серьезно не воспринимает из-за неадекватных решений. Почему считают, что тренер, который борется за выживание с «Пари НН», будет бороться за медали с «Локомотивом»? Не вижу логики. Судя по всему, назначат Галактионова. Но боюсь, что «Локомотив» продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву.

Не будем столь пессимистичными, пока Черданцев не заявил, что «Локомотив» точно не вылетит. И понимаем бессильную злобу Нигматуллина. Он был чемпионом в составе Семина. Спустя годы видел, как Юрий Павлович строит новую «золотую команду», которая не испугалась «Зенита», и «Спартак» еще раз на вершину не пустила. Теперь состав обновили, а про квалифицированного тренера забыли. Если Талалаев наладит «Торпедо» игру, а «Химки» перестанут издеваться над собой, то «Локомотиву» конец, если вдобавок Галактионов не сработает с коллективом. У наставника маловато опыта работы с капризными взрослыми.

Планируют оставить «черную серию» в уходящем году

Галактионов может стартовать в кубке против «Краснодара» и «Пари НН». Поскольку есть Миранчук, который создает моменты, на левом фланге настырный Тикнизян, а футболисты уровня Баринова устали вечно проигрывать, если осечка против «Спартака» случится, то может разозлить перед кубковыми играми. Рискуют проиграть «красно-белым» второй раз за сезон, чего не было в РПЛ с переходного сезона десять лет назад.

Галактионов имеет шансы на выход в плей-офф Кубка России пока «Локомотив» наравне с «Пари НН», на один пункт опережают «Краснодар». «Химки» в борьбе больше не участвуют. Достаточно огорчить грешную оборону Сафонова, чтобы подсластить горькую пилюлю. Ну, и бывший клуб тренеру положено обыгрывать. А вот дальше у Галактионова будет длительная пауза, чтобы распорядиться составом и выпросить хотя бы немножко денег на новичков.

Мечтают заполучить Пиняева и еще парочку талантов в разные линии. Попытаются компенсировать толику потерь, раздав лишних игроков. Немцы с Цорном набрали много народу, а общий язык находят с единицами. Например, Педриньо, похоже, поругался с представителями штаба Федорова, его не было в заявке на матч против «Урала». По традиции жанра бразилец теперь может вернуться на поле против «Спартака», если хватило ума помириться, и прихлопнуть злого соседа, которого «Локомотив» не раз в своей истории обыгрывал. Но это было раньше, когда команду вели вперед Чорлука, Крыховяк или Смолов.

Здесь и сейчас Абаскалю стыдно дарить очки ослабленному соседу, особенно с учетом того, что надо гнаться за «Зенитом». Но у дерби своя история, а «железнодорожники» не такие уж безнадежные, как их результаты. «Локомотив» по ожидаемым очкам на 11-м месте, всего в одном пункте от «Ахмата». Вот так бывает, если половину сезона сыграть без тренера.