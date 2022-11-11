У «Локомотива» последний шанс не провалиться в зону вылета. Окажутся там вместо «Химок»

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вчера, 21:50

А «Спартак» приблизится с «Зениту».

Полезно узнать о «Локомотиве»

- Москвичи остаются в выжидательной позиции – с приходом Михаила Галактионова на пост главного тренера должен начаться новый этап, изменится стратегия и тренировочный процесс. Без него остается лишь доигрывать осень за счет летних наработок. Теперь речь идет об официальном назначении по итогам 17-го тура Российской Премьер-лиги. Сам Михаил был замечен в поезде Нижний Новгород – Москва. А пока в тренерском штабе не будет изменений, главный – Андрей Федоров.

- «Локо» уверенно отыграл против ЦСКА в дерби 15-го тура чемпионата против ЦСКА . Но последующая встреча с «Уралом» оголила другие проблемы. Красно-зеленые не умеют перестраиваться. Первый тайм в Екатеринбурге прошел под диктовку «железнодорожников», «шмели» попросту не имели моментов у чужих ворот. Даже при минимальном преимуществе на табло была уверенность, что 3 очка гости не упустят. Но во втором тайме подопечные Виктора Ганчаренко взвинтили темп и упростили манеру игры в финальной трети – и «Локо» уже на это не нашел, чем ответить. Оказались без мяча, к 90-й минуте уступали 1:2 в счете, москвичей от поражения спас автогол Егора Филипенко. И это разовая акция – «Локомотиву» стоит научиться перестраиваться.

- Атмосфера внутри коллектива неспокойная. Заявления Дмитрия Баринова о равнодушных к клубу игроках остались в прошлом, а состав красно-зеленых на матч с «Уралом» породила новые теории. Без игрового времени второй раз подряд остался Педриньо – только теперь его и вовсе не было в заявке. Как и Вильсона Изидора, Маринато Гилерме, Тина Едвая. Отсутствие двух последних клубная пресс-служба объяснила травмами, а Педро и Вильсон тренировались по индивидуальной программе в Москве.

До этого бразильский новобранец заявил, что недоволен отсутствием игровой практики после ухода Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна. Только вот в актив ему можно занести только покер в ворота «Химок» в кубковом матче. Позднее Педриньо не отличился результативными действиями вообще ни разу!

Полезно узнать о «Спартаке»

- Хвалить проект Гильермо Абаскаля оказалось рано – на «Фиште» команда против «Сочи» смотрелась совсем неубедительно, куда-то подевались обостряющие передачи и скорость принятия решений. По итогам встречи сам испанский тренер признал – это был худший матч красно-белых при нем в качестве главного тренера. Может, причина в том, что до отпуска уже рукой подать. Может, дело в поле – оно на стадионе южан, как заметил экс-футболист москвичей Евгений Бушманов, было не в лучшем состоянии. Сам наставник по итогам встречи отметил:

Здесь не обойтись без самокритики, это очень важно. С моей стороны, 45 минут мы провели достаточно хорошо, на высоком уровне. Соперник не знал, что делать, не мог нас останавливаться. С таким соперником, как «Сочи», если ты отдаешь им мяч, то они этим прекрасно пользуются. Здесь важно самокритично отнестись к этой ситуации. Мы заработали одно очко на очень сложно поле, этот матч получился очень непростым, здесь традиционно очень сложно играть. Матчи длятся 90 минут, а не 45.

- Но и горевать «Спартаку» не стоит – очки были набраны, а «Зенит» в кои-то веке оступился и проиграл «Ахмату». Подопечные Гильермо Абаскаля даже сократили отрыв лидеров чемпионата, оставшись при этом на втором месте.

- Небольшой плюс для столичного коллектива – к тренировкам в общей группе возвращается Кейта Бальде. Сенегалец, если кто не помнит, был отстранен Национальным антидопинговым судом Италии за нарушение процедуры допинг-контроля. Инцидент произошел, еще когда футболист защищал цвета «Кальяри». При этом сыграть в составе красно-белых Бальде сможет не раньше весенней части чемпионата – отстранение продлится до 5 декабря, а последний матч «Спартака» перед зимней паузой пройдет 27 ноября.

Полезно узнать о дерби

- Конечно, столько эмоций, сколько фанатом подарил поединок ЦСКА и «Спартака», в этом матче не будет. Противостояние красно-белых и «Локомотива» носит более прагматичный характер. Крупные счета на табло по итогам 90 минут – не про это дерби.

- Красно-белым катастрофически не везет с «Локо» на выезде – два последних матча на « РЖД Арене» заканчивались сухими победами хозяев. В последний раз «железнодорожники» уступали «Спартаку» на своем поле в 2019 году. Автором последнего гола на тот момент подопечных Доменико Тедеско на стадионе красно-зеленых стал шведский форвард Джордан Ларссон.

- В истории встреч в рамках чемпионата России команды не выходили за рамки побед с преимуществом в 3 мяча. Первый такой разгром – 4:1 в пользу «Спартака» в октябре 1992-го.

Прогноз Soccer.ru: мотивация для «Локомотива» понятна – если уже «Химки» в зоне вылета зашевелились, одержали первую победу с августа, то москвичам уж точно надо выбираться. Если подмосковный коллектив повторит успех, красно-зеленые упадут прямиком в зону вылета, а выбираться оттуда очень сложно. При этом одной мотивации при разнице в классе не всегда достаточно – плюс у «Спартака» ее тоже достаточно. Не хочется подопечным Гильермо Абасклая далеко отпускать «Зенит». Им и так повезло при не лучшей игре в прошлом туре сократить отставание. Поставим на 3 очка для «Спартака».