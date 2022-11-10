Неудачники в финале, новый победитель ЛЧ, триумф «Наполи». В плей-офф ЛЧ будут новые сенсации

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вчера, 15:45

И запутанные сюжеты.

Групповой этап Лиги чемпионов подарил свою порцию сенсаций. «Зальцбург» до последнего шёл в зоне плей-офф главного еврокубка, «Пари Сен-Жермен» выдали плотную гонку за лидерство в группе H с неожиданным исходом, «Ювентус» и «Барселона» провалились в стыковой раунд Лиги Европы, а «Атлетико» и вовсе остался без еврокубковой весны, уступив 3-е место кризисному «Байеру». Попытаемся определить потенциальные сенсации в играх на вылет.

В финале – еврокубковые неудачники

Каждый год как минимум для двух европейских грандов проходит под одним лозунгом – когда, если не сейчас? «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» — команды с огромными бюджетами и мировыми звёздами в составе. У парижан их чуть больше, зато в пользу «горожан» говорит их длительный союз с Хосепом Гвардиолой.

И аргументов в пользу победы в ЛЧ у каждой стороны достаточно. В «Сити» есть уже всё и даже больше для завоевания трофея. Появился элитный завершитель атак, который не выпадает из командных взаимодействий – Эрлинг Холанд. Умнейший мозговой центр – Кевин Де Брейне. Глубина состава, вариативность плана на игру, гибкость, взаимопонимание испанского менеджера и игроков. В 2019 году Пеп продлил контракт именно потому, что в английском топе главный еврокубок ему ещё не покорился. По крайней мере, слова о «незаконченном деле» при постоянных победах в чемпионате и Кубке лиги отсылают скорее к ЛЧ . И итоговый триумф, вероятно, поставит точку в истории Гвардиолы с «Сити».

ПСЖ пытается остепениться и сделал два крайне важных шага в этом направлении: главным тренером назначил прагматичного Кристофа Гальтье, а на пост спортивного директора пригласил Луиша Кампуша. При том, что в клубе собралась россыпь звёзд, управлять ими не получалось ни у Почеттино, ни у Тухеля, ни у Эмери. Пришедший француз же активно влияет на отношения внутри команды, не позволяет опаздывать на тренировки. Те же Неймар с Мбаппе, которые поссорились из-за возросшего влияния Килиана и статуса основного пенальтиста, стараются не ухудшать микроклимат. Помогают в этом дядьки-наставники Рамос и Месси.

Будет справедливо, если хотя бы один из этих клубов снова окажется в финале, и безумно интересно – если сразу оба.

Взлёт «Наполи» и «Бенфики»

У каждого сезона в еврокубках свои теневые герои – неожиданно появившиеся и так же спонтанно угасшие. Начиная с сезона 2016/17 к их числу можно было отнести «Монако», «Рому», «Аякс», «Лион» и «Лейпциг» (оба – в сезоне 2019/20), год назад взлетел «Вильярреал». Клубные механизмы таких героев ещё ни разу не позволяли повторить результат. На этот раз к минуте славы ближе всего «Наполи» и «Бенфика».

Спаллетти строит в Неаполе боеспособный коллектив уже второй год. И прогресс виден. В предыдущем сезоне команда стала второй в группе С – причём дважды проиграла «Спартаку». В этом году пришли точечные усиления – приобрели надёжного опорника Ангиссу, дриблера Кварацхелию и арендовали у «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. И на этот раз нелепых случайностей не было. Даже у «Ливерпуля» получилось выиграть первый матч. Если «Наполи» не подкосит череда травм, это будет коллектив уровня полуфиналов.

Что касается «Бенфики», тут ярчайшее впечатление – их борьба с «Пари Сен-Жермен». Было ощущение, что хотя бы личные встречи определят лидера их квартета – не по дополнительным показателям, а по очкам. Но на деле случились две ничьи. «Орлы» идут вообще без поражений по сезону, причем нет у команды и единоличного завершителя атак – Гонсалу Рамос забил 7 мячей в чемпионате, у Рафы Силвы 5 голов, Жоау Мариу поразил ворота соперников 5 раз, 4 мяча у Давида Нереса.

В этот список можно было бы включить и «Брюгге»/«Айнтрахт», но к их прорыву гораздо меньше предпосылок. Да и сыграют они в 1/8 финала ЛЧ как раз с «Бенфикой» и «Наполи» соответственно. Для «орлов» и неаполитанцев это будет отличный разогрев перед настоящим испытанием – на пути к полуфиналу 100 процентов потребуется выбить топ-соперника.

Доминирование англичан и восставший «Ливерпуль»

Два английских финала в один сезон – главное впечатление от сезона 2018/19. Спустя 4 года коллективы из АПЛ вновь оккупируют международный турнир. Как и от Германии, англичане имеют представительство из четырёх клубов в плей-офф ЛЧ . Только если от Бундеслиги на успех претендует «Бавария» и с натяжкой – «Боруссия», то среди английских команд могут выстрелить сразу несколько.

Про «Ман Сити» уже сказали, «Челси» при Грэме Поттере стремительно набирает обороты. Конте, возглавляющий «Тоттенхэм», в еврокубках гораздо менее удачлив, чем в чемпионате. Но главная заявка на сенсацию – у «Ливерпуля».

Всё переплетено, море нитей – у мерсисайдцев снова неудачный сезон в чемпионате, но, когда это происходило ранее, подопечные Юргена Клоппа взлетели до финала ЛЧ за счет огнеопасной связки Мане-Фирмино-Салах (сезон 2017/18). За этой нитью можно тянуть клубок дальше – у английского гранда богатая история противостояний с «Реалом». Как раз «сливочные» остановили «Ливерпуль» в финале 2018 года, когда те на кураже прошли «Манчестер Сити». В сезоне 2020/21 команды пересеклись в четвертьфинале – снова победа была за испанским клубом. И, наконец, прошлогодний финал – момент, когда мерсисайдцы могли отомстить, были сильнее на бумаге. На деле проиграли чемпионской реализации мадридцев.