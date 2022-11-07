Месси и Салах истерически смеются. Вместо «Брюгге» и «Айнтрахта» нарвались на «Баварию» и ПСЖ

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сегодня, 15:58

Жеребьёвка Лиги чемпионов удалась.

Сарказм жеребьевки – пары ПСЖ и «Ливерпуля»

Хотя шейхи из Катара дружат с Чеферином, приятельство это одно, а бизнес – другое. У ПСЖ из года в год соперники в первом раунде плей-офф очень жесткие. «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» Дортмунд, «Барселона», «Реал» и «Бавария». В этой пятерке все выиграли Лигу чемпионов, только «шмели» в прошлом веке.

Парижанам не везет, им досталась «Бавария». Два главных фаворита букмекеров из тройки (также высоко котируются шансы «Манчестер Сити») сыграют между собой сразу же. Можно верить в честность процедуры. ПСЖ просто не везет на первых соперников, попадают только на клубы с талантами и мастерством.

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Брюгге» (Бельгия) — «Бенфика» (Португалия);

«Ливерпуль» (Англия) — «Реал» (Испания);

«Милан» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия);

«Айнтрахт» (Германия) — «Наполи» (Италия);

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Челси» (Англия);

«Интер» (Италия) — «Порту» (Португалия);

ПСЖ (Франция) — «Бавария» (Германия);

Но сарказм конкретного жребия в том, что после распределения команд по группам все справедливо считали клуб с Мбаппе, Месси и Неймаром однозначным фаворитом квартета с «Бенфикой» и «Ювентусом». Допускали, что Аллегри не повторит ошибку «Барселоны», которая год назад пустила в плей-офф «орлов».

Но португальцы пошли дальше, снова впечатлили. Не только обыграли «Ювентус», но дважды не усупили ПСЖ . А затем разгромили «Маккаби» и по дополнительным показателям опередили парижан, выиграли группу. «Бенфика» вместо «Баварии» получила в соперники «Брюгге» — сенсационного участника плей-офф.

По тому же пути пошел «Наполи». Предполагали, что «Ливерпуль» может проиграть в Неаполе, с ними такое бывало. Но изначально ставили на первое место Клоппа в группе. В таком случае вместо «Реала» и повторения финала Лиги чемпионов «красным» достался бы «Айнтрахт». Клуб, который Юрген знает.

Цена вторых мест для фаворитов – нарвались на неприятности сразу же, в отличие от многих победителей групп. Пожалуй, только «Порту» еще может жаловаться, ведь ему достался «Интер». И Конте недоволен, вместо «Милана» лучше бы сыграл против «Айнтрахта» или «Брюгге», «шпорам» не сильно повезло.

Мбаппе сразится с Мане, а Салах против Бензема

Давайте взглянем на ситуацию под другим углом. Какая разница, когда случатся «досрочные финалы»? В прошлом году у «Реала» по пути к матчу против «Ливерпуля» были поединки против ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити». Это три недавних финалиста розыгрыша, Тухель – обладатель кубка. Анчелотти на групповом этапе проиграл «Шерифу», а затем через сэйвы Куртуа, пасы Модрича и удары Бензема прошел в финал, где его не все считали фаворитом. А параллельно «Бавария» влетела «Вильярреалу».

В финал выходят две команды. Тридцать участников группового этапа неизбежно проиграют, что известно до начала любого сезона. Значит, порядок встреч не имеет значения? Понятно, что психологически вроде бы проще раскачиваться с «Айнтрахтом» и «Брюгге», если не впустить недооценку в дом. Но для ПСЖ и «Ливерпуля» любой соперник – ожидаемый, ведь задача у Мбаппе и Салаха одна. Мечтают выйти в финал и выиграть Лигу чемпионов. Другое дело, что в феврале нельзя быть на пике формы.

Будет изнурительный чемпионат мира. Вернутся национальные лиги, придется догонять привычный клубный календарь. Футболисты устанут, для их психики риск вылететь в первом раунде – испытание. Но зрители только выиграли. Клопп против Анчелотти это классика победителей ЛЧ . Гальтье против Нагельсманна – схватка дерзких претендентов, ведь эти тренеры ушастый кубок никогда не выигрывали. Даже в финалах не были, в отличие от того же Тухеля, который после поражения с ПСЖ выиграл с «Челси».

В плей-офф ЛЧ не осталось проходных соперников

Любители статистики возразят, что видели разгром «Зальцбурга» командой из Мюнхена. А «Спортинг» влетел «Манчестер Сити». Но это случилось, поскольку австрийцы и португальцы сыграли ниже своих возможностей в конкретных поединках. В первом матче «Зальцбург» сыграл с «Баварией» вничью. Во второй игре «Спортинг» не пропускал от «горожан». Параллельно «Вильярреал» оставил позади «Ювентус», а тот же ПСЖ мог в первом матче лишить «Реал» шансов на камбэк.

Теперь для «Бенфики» бельгийцы из Брюгге – опасный соперник. Могут подумать, что уж этих пройдут точно, нарвутся на классную игру и грамотную тактику Карла Хуфкенса. Понятно, что «Манчестер Сити», скорее всего, повезло: «Лейпциг» приличный, но ошибается в защите и не может положиться на стабильных людей в атаке. Также грех жаловаться героям из «Наполи» — «Айнтрахт» нужно пройти. Но в большинстве пар не сможете гарантировать одной из сторон легкую победу.

Кто знает, в каком состоянии будет «Тоттенхэм» против «Милана»? Непонятно, сможет ли «Челси» Поттера подойти к матчам против «Боруссии» Дортмунд в оптимальной форме. Недавно они клубу из Лиги Европы проиграли в дерби Северного Лондона. «Интеру» не стоит считать «Порту» слабым соперником. Тем более, у команды Индзаги достаточно проблем. «Ливерпуль» и «Реал» не равны в этом сезоне, клуб из Мадрида благополучнее, но Клопп не может вечно уступать Анчелотти.

Когда-то будет и на улице Юргена новый праздник. Как будет праздник в Париже, если первым делом Месси, Неймар и Мбаппе – фавориты чемпионата мира в составах Аргентины, Бразилии и Франции, покажут свой класс обороне Нойера, которую в этом сезоне кто только не огорчал, даже «Герта» Шварца. Вероятность прохода дальше в каждой паре своя, это понятно. Фавориты в пяти из восьми квартетов имеются, но строго субъективные, ведь даже «Айнтрахт» уважает, но не боится «Наполи».

Все меняется в футболе. Кто мог подумать в начале сезона, что «Ливерпуль», который обыграл в Суперкубке «Манчестер Сити» с Холандом 3:1, в ноябре окажется на восьмом месте в АПЛ ? Первый свой выездной поединок в чемпионате выиграли вчера с шестой попытки. И то при помощи классически невезучего «Тоттенхэма» и подвига Салаха. При этом между финалом Суперкубка Англии и сегодняшним днем прошло меньше времени, чем осталось до первых матчей плей-офф Лиги чемпионов.