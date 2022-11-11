Провал ЦСКА, пошатнувшийся «Зенит», «Химки» без тренера. Клубам не терпится закончить осень РПЛ

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вчера, 13:15

17 тур – предпоследний перед паузой.

«Пари НН» — «Ахмат»

- Турнирное положение этих клубов зеркально похоже. Грозненцам до топ-4 не хватает 3 очка, и главный шаг для хотя бы временного попадания туда команда сделала – сотворила сенсацию, обыграв «Зенит». Правда, даже, чтобы сместить ЦСКА , потребуется больше – «армейцы» имеют преимущество из-за победы в очной встрече.

- У нижегородцев – отрыв в 3 балла от команд из нижней четвёрки. Уход Михаила Галактионова постоянно откладывается – то это должно было произойти после игры с «Краснодаром», то после окончания 17-го тура. Правда, сейчас верить в переход чуть больше оснований – сообщается, что на его место будет назначен Вадим Гаранин, а сам Михаил уже был замечен в поезде Нижний Новгород – Москва.

«Урал» — «Факел»

- Матч с воронежцами принёс «шмелям» первый балл в текущем сезоне Премьер-Лиги. На нынешнем этапе уральцы в куда более выгодном положении – 11 место и отрыв в 5 баллов от зоны стыков.

- И что интереснее всего, на 5 очков екатеринбуржцы оторвались как раз от «Факела» — в выходные будет матч на 6 очков.

- Футбольной злости после предыдущего тура «Уралу» не занимать – команда шла на волевую победу 2:1 над «Локомотивом», но антигероем в компенсированное время стал автор потенциально победного мяча – защитник Егор Филипенко. А вот «Факел», наоборот, был крайне близок к поражению от «Краснодара» — в необходимый момент включился Ираклий Квеквескири и оформил дубль.

«Крылья Советов» — «Ростов»

- Ростовчане в минувшие выходные показали жизненно необходимое для гранда умение – выиграли крайне вязкий и неприятный матч, выжав максимум из минимума моментов. 2:1 с «Динамо», подопечные Валерия Карпина отложили штурм топ-3 от «бело-голубых».

- Самарцам потребовалось 34 минуты, чтобы вскрыть оборону «Торпедо» и 13 – чтобы оформить финальный счёт. При очень молодом составе «Крылья» держат марку середняка и сохраняют отрыв от зоны переходных матчей. Сейчас он составляет 7 баллов.

«Торпедо» — «Зенит»

- Не все получают охапку мячей, играя с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. «Автозаводцы» поставили автобус в августе и держали 0:0 на табло до последнего. Но даже так у «сине-бело-голубых» хватило индивидуального мастерства забить дважды в промежутке между 84-й и 87-й минутами.

- И это единственный положительный момент – по итогам 16-го тура РПЛ отставание «чёрно-белых» от «Химок» увеличилось, химчане наконец добыли первую с начала августа победу.

- Как мало оказалось нужно, чтобы выбить чемпионскую машину Семака из равновесия. Всего-то поражение от «Ахмата» и индивидуальная ошибка Дмитрия Чистякова – а ведь это может произойти даже в финале Лиги чемпионов. Но генеральный директор петербуржцев Александр Медведев посчитал это уважительной причиной, чтобы объявить об отстранении 28-летнего защитника из состава. Удивительно, что в этой ситуации промолчал главный тренер – Семак абстрагировался от ситуации, пока по-мужски поступали Одоевский, Кержаков, Родригао. Только время покажет, послужит ли такой неожиданный скандал началом конца для доминирования «Зенита».

«Локомотив» — «Спартак»

- Матч с «Уралом» в Екатеринбурге – лучший показатель состояния «Локо». «Красно-зеленые» сминали уральцев в первом тайме, повели в счёте и было ощущение, что доведут игру до победного. Но стоило «шмелям» упростить игру, встряхнуться в перерыве – и к воротам стали жаться уже «железнодорожники». Повезло – в добавленное ко второму тайму время случился автогол, спасший для москвичей ничью. Но везти так будет не всегда.

- Самый невнятный матч «Спартака» при Абаскале – против «Сочи». Это признает и сам Гильермо. Может, так состояние поля повлияло, может, «красно-белые» уже мысленно в отпуске. Повезло, что оступился «Зенит» — так, даже при ничьей сократилось отставание от первого места. С «Локомотивом» аттракцион повторять не надо.

«Оренбург» — «Краснодар»

- Только оренбуржцы могут после унизительных 0:8 от «Зенита» допустить одно поражение в восьми матчах. Команда Марцела Лички заслуженно забралась высоко. Качественная работа на рынке даёт свои плоды. Но для клубов такого калибра нормально при успешном ходе допускать необязательные осечки. Подарили 3 очка «Химкам» — команде, идущей без побед с 4-го тура чемпионата. Без тренера, которого дисквалифицировали за поведение в матче с «Динамо». С балансом забитых и пропущенных мячей 1:12 в трёх матчах, предшествующих поединку.

- «Краснодар» не мог долго преследовать первую тройку Премьер-Лиги – у них и глубина скамейки получше, и футболисты дольше играли на взрослом уровне. Спад был неизбежен – надо как-то начинать новую серию. С «Факелом» всё вышло совсем странно. Вели 3:1, но пропустили дважды и сыграли вничью.

«Химки» — «Сочи»

- Может, это особенность такая – выигрывать, пока главного тренера нет рядом? Гогниева не будет на тренерском мостике ещё 2 матча. А может, и совсем не будет – последний матч дисквалификации пройдёт уже весной, а боссы клуба имеют причины отправить Спартака в отставку.

- Южанам тоже предстоит поломать голову, что делать с тренером. Или решение уже есть – просто руководство его не озвучивает. Ситуация с Вадимом Гараниным уже обрастает слухами, уже сообщают, что он заменит в «Пари НН» уходящего в «Локомотив» Галактионова. Сочинцы, конечно, идут на девятом месте – но, может, стоило дать неопытному специалисту больше доверия и усилить состав более подобающе серебряному призеру РПЛ ?

«Динамо» — ЦСКА

- Не очень радуют тенденции в результатах ЦСКА – одна победа в последних шести встречах. И это при 0:1 от «Пари НН» и «Торпедо», 2:2 с «Оренбургом». Повезло только, что спад начался непосредственно перед зимней паузой. Так у Федотова будет время провести работу над ошибками и продолжить погоню за «Зенитом» на свежую голову.

- «Динамо», напротив, воспряло. Несмотря на то, что изначально говорили о победе команды над Йокановичем, Кутицкий заявил, что сам Славиша пошёл на изменения в модели игры «бело-голубых».