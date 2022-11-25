Нидерланды — Эквадор: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Нидерланды — Эквадор, который состоится 25 ноября 2022 года
Нидерланды
«Заводные апельсины» возглавляют турнирную таблицу группы A после первого тура. Предлагаем рассмотреть крайние несколько матчей «оранжевых». Перед мундиалем голландцы провели шесть матчей в Лиге наций. В обоих матчах «оранжевые» выиграли бельгийскую и валлийскую сборные. На своём поле вничью завершилась встреча с поляками. Над «белыми орлами» в гостях нидерландская сборная взяла верх.
На мундиале в 1-ом туре «заводные апельсины» обыграли сенегальцев (2:0).
Эквадор
После первого тура эквадорцы находятся на втором месте в своей группе. Ознакомимся с несколькими матчами эквадорской сборной за последнее время. С разницей в один мяч «триколоры» взяли верх над сборной командой Кабо-Верде. С одинаковым счётом 0:0 завершились три футбольных поединка эквадорцев с японцами, саудовцами и иракцами.
Со счётом 2:0 в первом туре мирового футбольного первенства «триколоры» одержали победу над катарцами.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Нидерланды – 1.81
- Ничья – 3.65
- Победит Эквадор – 4.90
- Победит Нидерланды с форой -1.5 – 3.05
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80
Статистика
- Выигрышная серия «оранжевых» длится четыре матча подряд
- Из пяти крайних матчей эквадорцы одержали победу в двух встречах и в трёх сыграли вничью
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились две очные встречи команд.
Прогноз
Беттинговые компании в данной паре отдают предпочтение «летучим голландцам». ЧМ-2022 в Катаре уже подарил болельщикам несколько сенсационных результатов. Мы бы не спешили списывать «триколоров» со счетов. Наш прогноз: ничья. Коэффициент 3.65.