Нидерланды — Эквадор: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Нидерланды — Эквадор, который состоится 25 ноября 2022 года

Нидерланды

«Заводные апельсины» возглавляют турнирную таблицу группы A после первого тура. Предлагаем рассмотреть крайние несколько матчей «оранжевых». Перед мундиалем голландцы провели шесть матчей в Лиге наций. В обоих матчах «оранжевые» выиграли бельгийскую и валлийскую сборные. На своём поле вничью завершилась встреча с поляками. Над «белыми орлами» в гостях нидерландская сборная взяла верх.

На мундиале в 1-ом туре «заводные апельсины» обыграли сенегальцев (2:0).

Эквадор

После первого тура эквадорцы находятся на втором месте в своей группе. Ознакомимся с несколькими матчами эквадорской сборной за последнее время. С разницей в один мяч «триколоры» взяли верх над сборной командой Кабо-Верде. С одинаковым счётом 0:0 завершились три футбольных поединка эквадорцев с японцами, саудовцами и иракцами.

Со счётом 2:0 в первом туре мирового футбольного первенства «триколоры» одержали победу над катарцами.

Котировки БК Pinnacle

Победит Нидерланды – 1.81

Ничья – 3.65

Победит Эквадор – 4.90

Победит Нидерланды с форой -1.5 – 3.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Выигрышная серия «оранжевых» длится четыре матча подряд

Из пяти крайних матчей эквадорцы одержали победу в двух встречах и в трёх сыграли вничью

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились две очные встречи команд.

Прогноз