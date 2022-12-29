«Норвич» – «Рединг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 06:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Норвич» – «Рединг», который состоится 30 декабря 2022 года

«Норвич»

«Канарейки» из Норвича в Чемпион Лиге находятся на пятой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей команды. На своём поле в матче 21-го тура чемпионата «жёлто-зелёные» уступили футбольному клубу «Мидлсбро». С минимальным счётом «канарейки» выиграли у «Суонси». В позапрошлом туре дома «Норвич» проиграл «Блэкберну».

С минимальным счётом 1:2 «жёлто-зелёные» уступили в гостях команде «Лутон Таун».

«Рединг»

В Чемпионшипе «Рединг» занимает на данный момент восьмую позицию. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков команды за последнее время. «Ройялс» в 21-ом туре чемпионата выиграл на выезде «тигров». С минимальным счётом «Рединг» взял верх над «Ковентри». На выезде «сине-белые» проиграли «Бирмингему» (2:3).

27 декабря со счётом 2:1 «Ройялс» одержал победу над «Суонси».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 1.76

Ничья – 3.60

Победит «Рединг» – 4.60

Победит «Норвич» с форой -1.5 – 2.86

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

В трёх матчах из пяти последних «канарейки» проиграли

Из пяти крайних игр в двух «Рединг» уступил своим соперникам

Исходом «обе забьют — да» завершились двенадцать очных встреч за последнее время .

Прогноз

В октябре текущего года «канарейки» сыграли вничью с «Редингом». На своём поле «жёлто-зелёные» не без труда сумеют обыграть гостей. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.76 на победу «Норвича».