Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Норвич» – «Рединг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 06:47
«Норвич» – «Рединг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Норвич» – «Рединг», который состоится 30 декабря 2022 года

«Норвич»

«Канарейки» из Норвича в Чемпион Лиге находятся на пятой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей команды. На своём поле в матче 21-го тура чемпионата «жёлто-зелёные» уступили футбольному клубу «Мидлсбро». С минимальным счётом «канарейки» выиграли у «Суонси». В позапрошлом туре дома «Норвич» проиграл «Блэкберну».

С минимальным счётом 1:2 «жёлто-зелёные» уступили в гостях команде «Лутон Таун».

«Рединг»

В Чемпионшипе «Рединг» занимает на данный момент восьмую позицию. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков команды за последнее время. «Ройялс» в 21-ом туре чемпионата выиграл на выезде «тигров». С минимальным счётом «Рединг» взял верх над «Ковентри». На выезде «сине-белые» проиграли «Бирмингему» (2:3).

27 декабря со счётом 2:1 «Ройялс» одержал победу над «Суонси».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Норвич» – 1.76
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Рединг» – 4.60
  • Победит «Норвич» с форой -1.5 – 2.86
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

  • В трёх матчах из пяти последних «канарейки» проиграли
  • Из пяти крайних игр в двух «Рединг» уступил своим соперникам
  • Исходом «обе забьют — да» завершились двенадцать очных встреч за последнее время .

Прогноз

В октябре текущего года «канарейки» сыграли вничью с «Редингом». На своём поле «жёлто-зелёные» не без труда сумеют обыграть гостей. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.76 на победу «Норвича».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Норвич
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 08:35
Норвич хорошо играет дома и должен забирать все три очка
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 