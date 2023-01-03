«Салернитана» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Милан», который состоится 04 января 2023 года

«Салернитана»

В нынешнем сезоне «Салернитана» уже не выглядит аутсайдером и очень часто создает проблемы более именитым клубам. По итогам первых 15 туров чемпионата коллектив занимает 12 место с набранными 17 очками и может не беспокоиться на данный момент о зоне вылета. Отобрать очки у чемпиона страны всегда престижно, поэтому всех болельщиков ожидает интересное противостояние.

15 декабря «Салернитана» проиграла товарищеский матч «Аланьяспору» (1:3), а 10 числа уступила и «Фенербахче» (0:3).

«Милан»

«Милан» пытается и желает защитить свой титул, но на данный момент сильно уступает «Наполи», который практически не теряет очков. «Россонери» идут на втором месте с 33 очками и на восемь пунктов отстают от главного конкурента из Неаполя. Еще пара промашек в результатах может перечеркнуть объективные шансы чемпиона Италии догнать своего оппонента, поэтому здесь очень важно будет победить.

30 декабря «Милан» крупно проиграл ПСВ в товарищеском матче (0:3), а 16 числа не смог ничего поделать с «Ливерпулем» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 6.8

Ничья – 4.4

Победит «Милан» – 1.48

Статистика

«Салернитана» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча «Милана» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Милан» выиграл три из четырех последних матчей с «Салернитаной»

Три из четырех встреч между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. «Милану» будет очень непросто и вряд ли он сможет сохранить свои ворота «сухими». В прочем наверняка забьет и сам в этой встрече.