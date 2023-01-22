«Валенсия» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Альмерия», который состоится 23 января 2023 года

«Валенсия»

«Летучие мыши» в чемпионате Испании занимают на данный момент тринадцатое место. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «Валенсии». В 1/16 Кубка Испании «оранжевые» на выезде обыграли команду «Ла-Нусия» с разгромным счётом. На своём поле «Валенсия» уступила в 16-ом туре «Кадису». После серии пенальти мадридскому «Реалу» команда из Валенсии уступила в полуфинальном матче Суперкубка.

В гостях со счётом 4:0 «летучие мыши» выиграли команду «Спортинг Хихон» в 1/8 Кубка Испании.

«Альмерия»

В Ла Лиге «красно-белые» после семнадцати матчей текущего сезона находятся в турнирной таблице на две строчки ниже «оранжевых». Ознакомимся с результатами недавних матчей команды. В 15-ом туре, обменявшись голами, «Альмерия» раскатала ничью с «Кадисом». На своём поле всухую, пропустив пару голов, команда из Альмерии проиграла клубу «Реал Сосьедад».

15 января со счётом 1:1 завершилась игра прошлого тура Примеры с мадридским «Атлетико».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 1.62

Ничья – 4.20

Победит «Альмерия» – 5.40

Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 2.57

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01

Статистика

В двух матчах из пяти последних «Валенсия» обыграла своих оппонентов

За тот же период «Альмерия» выиграла только в одном футбольном поединке

В четырёх очных встречах из пяти исход был следующий: «тотал больше 2.5 голов за матч».

Прогноз

На своём поле «оранжевые» не без труда обыграют гостей. На победу «Валенсии» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.62. «Летучие мыши» достойно сыграли с мадридским «Реалом» и сумеют взять три очка в предстоящей встрече с «красно-белыми».