«Кремонезе» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» — «Интер», который состоится 28 января 2023 года

«Кремонезе»

Команда на днях набрала еще одно очко, а ничья стала восьмой для клуба в сезоне, чего не скажешь о победах, ведь их нет. «Кремонезе» идет на последнем месте в восемью баллами, а отрыв от ближайшего конкурента составляет одно очко. В матче с разозленным последней неудачей «Интером», хозяевам придется очень сложно, хотя против «Ювентуса» в родных стенах она выглядела достаточно хорошо.

23 января «Кремонезе» удержал выездную ничью с «Болоньей» (1:1), а 17 числа команда прошла по пенальти «Наполи» в кубке Италии (3:2).

«Интер»

«Интер» прервал свою серию без поражений в чемпионате Италии и не набрал важные три очка, что сразу же повлияло на турнирное положение команды. Теперь «черно-синие» занимают четвертое место с 37 очками и делят его с двумя римскими клубами. В матче с аутсайдером Серии А от подопечных Симоне Индзаги ждут исключительно победы без других вариантов, ведь осечкам может стоить коллективу еще пары позиций.

23 января «Интер» проиграл «Эмполи» на своем поле (0:1), а 18 числа в Суперкубке Италии крупно обыграли «Милан» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кремонезе» – 6.5

Ничья – 4.5

Победит «Интер» – 1.48

Статистика

«Кремонезе» выиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» не проигрывает уже семь матчей подряд на выезде

«Кремонезе» проиграл четыре последних матча «Интеру»

Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Существует большая вероятность победы гостей, однако «Кремонезе» может создать моменты с более титулованным соперником и будет иметь шансы на голы.