«Анже» — «Аяччо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» — «Аяччо», который состоится 01 февраля 2023 года

«Анже»

«Анже» не показывает никаких результатов в нынешнем сезоне и команда очень близка к понижению в классе, если ситуация не поменяется. На данный момент она занимает последнее место в турнирной таблице с набранными восемью баллами и отстает от ближайшего соперника на пять очков. В домашней встрече с «Аяччо» хозяева обязаны хотя бы попытаться прервать серию поражений и подарить надежду болельщикам.

29 января «Анже» крупно проиграл на выезде «Бресту» (0:4), а в кубке Франции 21 числа одолел «Strasbourg Koenigshoffen» (1:0).

«Аяччо»

Новичок Лиги 1 также находится в зоне вылета, но в плане набора очков у коллектива дела идут получше. На данный момент «Аяччо» имеет в своем активе 15 баллов и занимает 18 место, однако, чтобы покинуть зону вылета, клубу необходимо отыграть всего три пункта. Для гостей матч очень принципиальный, ведь у них будет возможность добиться положительного результата и сделать еще один шаг вперед по таблице.

29 января «Аяччо» проиграл на своем поле «Лиону» (0:2), а 21 января в кубке Франции на выезде уступил «Тулуз» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Анже» – 2.25

Ничья – 3.15

Победит «Аяччо» – 3.4

Статистика

«Анже» выиграл только два матча из десяти последних в основное время

«Аяччо» забивал в семи из десяти последних матчах на выезде

«Анже» и «Аяччо» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Обе команды не показывают стабильных результатов и будут играть в этой встрече очень осторожно. Прогнозируем, что зрители не увидят много голов, а коллективы поделят очки.