«Анже» — «Аяччо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» — «Аяччо», который состоится 01 февраля 2023 года
«Анже»
«Анже» не показывает никаких результатов в нынешнем сезоне и команда очень близка к понижению в классе, если ситуация не поменяется. На данный момент она занимает последнее место в турнирной таблице с набранными восемью баллами и отстает от ближайшего соперника на пять очков. В домашней встрече с «Аяччо» хозяева обязаны хотя бы попытаться прервать серию поражений и подарить надежду болельщикам.
29 января «Анже» крупно проиграл на выезде «Бресту» (0:4), а в кубке Франции 21 числа одолел «Strasbourg Koenigshoffen» (1:0).
«Аяччо»
Новичок Лиги 1 также находится в зоне вылета, но в плане набора очков у коллектива дела идут получше. На данный момент «Аяччо» имеет в своем активе 15 баллов и занимает 18 место, однако, чтобы покинуть зону вылета, клубу необходимо отыграть всего три пункта. Для гостей матч очень принципиальный, ведь у них будет возможность добиться положительного результата и сделать еще один шаг вперед по таблице.
29 января «Аяччо» проиграл на своем поле «Лиону» (0:2), а 21 января в кубке Франции на выезде уступил «Тулуз» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Анже» – 2.25
- Ничья – 3.15
- Победит «Аяччо» – 3.4
Статистика
- «Анже» выиграл только два матча из десяти последних в основное время
- «Аяччо» забивал в семи из десяти последних матчах на выезде
- «Анже» и «Аяччо» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Обе команды не показывают стабильных результатов и будут играть в этой встрече очень осторожно. Прогнозируем, что зрители не увидят много голов, а коллективы поделят очки.