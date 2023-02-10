«Ницца» — «Аяччо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Аяччо», который состоится 10 февраля 2023 года
«Ницца»
«Ницца» смогла исправить свои результаты и даже победила серьезных соперников в последних матчах. Сейчас клуб вышел на восьмое место с 34 баллами и отстают от ближайшего соперника на два очка. В предстоящем матче с аутсайдером на своем поле у коллектива будет отличный шанс продлить свою приятную серию без поражений и набрать очередные три балла, а возможно и подняться на одну ступеньку.
05 февраля «Ницца» обыграла на выезде «Марсель» (3:1), а первого числа оказалась сильнее «Ланса» на выезде (1:0).
«Аяччо»
«Аяччо» проигрывает почти все матчи за последнее время и закономерно пребывает в зоне вылета. В активе клуба 18 очков и текущее 18 место, которое не радует болельщиков и руководство клуба. В предстоящей игре с набравшей ход «Ниццей» для гостей будет успехом даже ничейный результат, ведь в конце сезона каждый балл будет на счету в борьбе за выживание и право остаться в Лиге 1.
05 февраля «Аяччо» уступил на своем поле «Нанту» (0:2), а первого числа обыграл прямого конкурента «Анже» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ницца» – 1.8
- Ничья – 3.35
- Победит «Аяччо» – 4.7
Статистика
- «Ницца» выиграла четыре из пяти последних матчей в Лиге 1
- «Аяччо» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
- «Ницца» выиграла три из четырех последних матчей у «Аяччо»
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева находятся в хорошей форме, и мы предполагаем, что у них не будет проблемы с результатом в этом противостоянии.