«Ницца» — «Аяччо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Аяччо», который состоится 10 февраля 2023 года

«Ницца»

«Ницца» смогла исправить свои результаты и даже победила серьезных соперников в последних матчах. Сейчас клуб вышел на восьмое место с 34 баллами и отстают от ближайшего соперника на два очка. В предстоящем матче с аутсайдером на своем поле у коллектива будет отличный шанс продлить свою приятную серию без поражений и набрать очередные три балла, а возможно и подняться на одну ступеньку.

05 февраля «Ницца» обыграла на выезде «Марсель» (3:1), а первого числа оказалась сильнее «Ланса» на выезде (1:0).

«Аяччо»

«Аяччо» проигрывает почти все матчи за последнее время и закономерно пребывает в зоне вылета. В активе клуба 18 очков и текущее 18 место, которое не радует болельщиков и руководство клуба. В предстоящей игре с набравшей ход «Ниццей» для гостей будет успехом даже ничейный результат, ведь в конце сезона каждый балл будет на счету в борьбе за выживание и право остаться в Лиге 1.

05 февраля «Аяччо» уступил на своем поле «Нанту» (0:2), а первого числа обыграл прямого конкурента «Анже» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 1.8

Ничья – 3.35

Победит «Аяччо» – 4.7

Статистика

«Ницца» выиграла четыре из пяти последних матчей в Лиге 1

«Аяччо» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

«Ницца» выиграла три из четырех последних матчей у «Аяччо»

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева находятся в хорошей форме, и мы предполагаем, что у них не будет проблемы с результатом в этом противостоянии.