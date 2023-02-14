«Зальцбург» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Зальцбург» – «Рома», который состоится 16 февраля 2023 года

«Зальцбург»

Австрийский клуб неплохо выступал в Лиге Чемпионов, но не смог пробиться в плей-офф, зато заработал путевку в Лигу Европы, где при хорошей игре может зайти достаточно далеко. В чемпионате Австрии команда лидирует с 42 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть баллов. В матче с «Ромой» очень важно не проиграть на своем поле, а лучше добиться перевеса и готовиться к ответной встрече, которая состоится уже через неделю.

11 февраля «Зальцбург» крупно выиграл у «Аустрии Люстенау» (4:0), а четвертого числа проиграл в кубке «Грацеру» (3:4).

«Рома»

«Рома» еще совсем недавно стабильно набирала очки в Серии А, однако в последних матчах результаты немного ухудшились. Тем не менее, столичный клуб по-особенному настраивается на матч Лиги Европы и в первом матче постарается сдержать соперника на его поле, а по возможности и забить несколько мячей, облегчив свою участь перед ответной игрой. Матч обещает быть интересным не только для поклонников клуба, но и для нейтральных любителей футбола.

11 февраля «Рома» сыграла вничью с «Лечче» (1:1), а четвертого числа на своем поле без проблем обыграла «Эмполи» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зальцбург» – 2.8

Ничья – 3.3

Победит «Рома» – 2.5

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Зальцбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Рома» проиграла лишь один из десяти последних матчей во всех турнирах на выезде

«Зальцбург» забивал в девяти из десяти домашних поединках за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Предполагаем, что букмекеры недооценивают австрийский клуб на его стадионе и верим, что хозяева смогут добиться успеха с разницей в 1-2 мяча.