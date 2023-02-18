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«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:26
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Вест Хэм», который состоится 19 февраля 2023 года

«Тоттенхэм»

После двадцати трёх матчей текущего сезона «шпоры» в чемпионате Англии входят в пятёрку лучших команд. Вспомним несколько футбольных матчей с участием «лилово-белых» за последнее время. На своём поле с минимальным счётом «Тоттенхэм Хотспур» взял верх над «небесно-голубыми» из Манчестера. В гостях на прошлых выходных «шпоры» уступили «лисам» с большим счётом.

14 февраля в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов со счётом 0:1 «лилово-белые» потерпели поражение от «Милана».

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» на данный момент находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты футбольных поединков «железных» за последнее время. В 1/16 Кубка Англии на выезде «Вест Хэм» одержал победу над командой «Дерби Каунти». Вничью сыграли «молотобойцы» с «чёрно-белыми» из Ньюкасла в позапрошлом туре чемпионата (1:1).

На прошлых выходных, обменявшись голами, «железные» дома раскатали ничью с «Челси».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тоттенхэм» – 1.82
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Вест Хэм» – 4.40
  • Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 3.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

  • Четыре очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – да
  • В двух матчах из пяти последних «шпоры» уступили своим оппонентам
  • За аналогичный период «молотобойцы» проиграли только в одном поединке.

Прогноз

На своём поле «лилово-белые» обычно обыгрывают «железных». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.82 на победу «Тоттенхэма». Не без труда, но «шпоры» возьмут верх над оппонентом.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк вест хэм
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