«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити», который состоится 22 февраля 2023 года

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» очень хорошо показывает себя в нынешнем отрезке сезона и уже можно с уверенностью утверждать, что подписание Марко Розе на роль главного тренера стало правильным решением. В Бундеслиге команда занимает пятое место с 39 баллами, отставая от лидеров всего на четыре пункта. В матче с «Манчестер Сити» немецкому клубу буде очень непросто, но на своем поле у них определенно будут шансы создать проблемы подопечным Гвардиолы.

18 февраля «РБ Лейпциг» крупно обыграл на выезде «Вольфсбург» (3:0), а 11 числа уступил на своем поле «Унион» Берлин (1:2).

«Манчестер Сити»

«Горожане» ведут тяжелую борьбу в АПЛ с «Арсеналом» и на данный момент идут на втором месте с 52 очками, отставая от лидера на два пункта, при этом сыграв на один матч больше. Тем не менее, это не должно влиять на настрой в Лиге Чемпионов, ведь коллективу так и не покорился этот турнир, а нынешний сезон может стать последней попыткой с Пепом Гвардиолой. Матч обещает быть интересным и непредсказуемым.

18 февраля «Манчестер Сити» потерял очки с «Ноттингем Форест» (1:1), а 15 числа выиграл важный выездной поединок с «Арсеналом» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг»– 4.6

Ничья – 3.8

Победит «Манчестер Сити» – 1.75

Статистика

Три последних матча «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из десяти последних матчей «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Клуб из Англии очень хочет выиграть Лигу Чемпионов и такая мотивация поможет игрокам добиться победы уже в первой встрече плей-офф.