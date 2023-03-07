«Байер» — «Ференцварош» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош», который состоится 09 марта 2023 года

«Байер»

Немецкий клуб с большим трудом прошел равного соперника в прошлом раунде Лиги Европы и теперь получил, казалось бы, более легкого соперника. Тем не менее, «Байеру» нельзя недооценивать венгерский клуб и в первом матче на своем стадионе важно добыть комфортное преимущество, которое позволит чувствовать себя уверенно. В чемпионате Германии «фармацевты» занимают девятое место с 31 баллом и отстают от четвертого места на 11 баллов.

05 марта «Рома» обыграла на своем поле «Ювентус» (1:0), а 28 февраля команда проиграла на выезде «Кремонезе» (1:2).

«Ференцварош»

Клуб из Венгрии нельзя назвать новичком в еврокубках, ведь в последние дни команда часто мелькает в главных европейских турнирах. «Ференцварош» занял первое место в группе и только сейчас начинает свой путь в плей-офф Лиги Европы, поэтому будет крайне мотивирован сыграть как можно лучше в Леверкузене. В чемпионате Венгрии команда уверенно лидирует в турнирной таблице с 50 баллами и опережает ближайшего соперника на 14 очков.

03 марта «Ференцварош» поделил очки с «Мезьокьовешд» (1:1), а 26 февраля оказался сильнее «Дебрецена» на выезде (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.3

Ничья – 5.5

Победит «Ференцварош» – 9.5

Статистика

«Ференцварош» проиграл только один поединок из пятнадцати последних во всех турнирах

«Байер» выиграл семь из десяти последних встреч на своем поле во всех турнирах

«Байер» выиграл у «Ференцвароша» домашний поединок два года назад, но проиграл игру на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Байера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Команда из Леверкузена много забивает в последних матчах и на своем поле сможет сделать комфортную разницу перед ответной встречей.