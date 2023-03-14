«Фрайбург» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус», который состоится 16 марта 2023 года

«Фрайбург»

Немецкий клуб продолжает показывать стабильный футбол и неплохо выглядел в первом поединке с туринцами, где проиграл всего в один мяч. Мало того, коллектив смог забить в Италии, но гол был отменен, поэтому на своем стадионе «Фрайбург» постарается порадовать болельщиков забитыми мячами. В чемпионате Германии «Фрайбург» занимает пятое место с 45 баллами и уступает «Униону» только по дополнительным показателям.

12 марта «Фрайбург» вырвал победу у «Хоффенхайма» (2:1), а девятого числа минимально уступил «Ювентусу» в Лиге Европы (0:1).

«Ювентус»

«Ювентус» проводит достаточно стабильный сезон и сделал небольшой шаг к выходу в четвертьфинал Лиги Европы. Тем не менее, преимущество в один мяч не дает никаких гарантий подопечным Аллегри и им придется еще раз доказывать свое превосходство над крепким соперником из Германии. В чемпионате Италии «старая синьора» располагается на седьмом месте с 38 баллами и отстает от «Аталанты» всего на четыре пункта.

12 марта «Ювентус» выиграл на своем поле у «Сампдории» (4:2), а девятого числа в Лиге Европы одолел «Фрайбург» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 3.25

Ничья – 3.15

Победит «Ювентус» – 2.3

Статистика

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

11 последних домашних матчей «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей «Ювентуса» завершились вариантом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Прогнозируем примерно равную игру и наверняка команды обменяются голами, но победителя не выявят.