Турция на ЧМ-54: его не было на фото, но на поле он оказался лучшим

1680087764

сегодня, 14:02

Известно, что на каждый турнир Кубка мира в те времена в заявке каждой команды могло быть 22 игрока, причём количество вратарей не регламентировалось — у кого-то их было двое, у кого-то и трое.

Например, у команды Южной Кореи в заявке было только 20 игроков, из которых не сыграли на турнире только второй вратарь и один защитник.

В заявке сборной Турции было 22 игрока, причём вратарей было трое. Но никакими регламентами не оговаривалось обязательное присутствие всех 22 футболистов из заявки на самом турнире.

Дело в те времена привычное. Вот и сборная Турции решила ехать в Швейцарию лишь с 19 игроками, на родине оставались один вратарь, один защитник и один нападающий.

Турнир открывался 16 июня сразу четырьмя матчами. Накануне, 15-го числа в швейцарской газете были опубликованы заявки всех команд с указанием имен игроков и присвоенных каждому из них номеру. Ведь впервые с этого ЧМ все игроки получили на время турнира свой номер (с 1 по 22), под которым игрок и должен был играть.

На примере сборной Южной Кореи мы видели, что принцип индивидуальности для каждого номера у них не соблюдался. Под одним и тем же номером у сборной Южной Кореи в двух матчах играли разные футболисты. Чтобы не быть голословным — в первом матче против Венгрии под №6 у них играл капитан команды Джу Ён Кван, а против Турции с этим номером играл другой человек. Причём в заявке под №6 значится Мин Бён Дэ, но он играл только с Венгрией и у него был №5 тогда. Джу Ён Кван также играл только с Венгрией. Статьи по сборной Южной Кореи я публиковал в феврале этого года.

У команды Турции чехарды с номерами вроде на турнире не наблюдалось.

Итак, вот заявка Турции на ЧМ -54:

На родине оставались вратарь Бюлент Гюрбюз №13, защитник Кадри Айтач №21 и нападающий Недим Гюнар №16. Любопытно, что в турецком языке есть одна хитрая особенность. Если слово оканчивается на гласную с буквой "r” на конце (как Günar, например) — то в конце произносится не звук «р», а звук «ж» или «ш». Но это только в том случае, если после этого слова нет других слов. Так что, как правильно написать по-русски имя — Недим Гюнар или Недим Гюнаш — пусть решают филологи. Проще будет Гюнар Недим, это намного ближе к написанию в оригинале.

Вы, конечно же, поинтересуетесь зачем в заявке Турции выделены жёлтым два игрока, под №13 и под №19?

Взгляните на сайт ФИФА , кто там в заявке сборной Турции под этими номерами:

Да, два совершенно других игрока, причём один из них совсем не вратарь. Откуда взялись эти игроки осталось не выяснено. Заявки всех команд опубликованы за день до начала турнира. Загадка.

14 июня делегация Турции из 19 игроков и 3 членов штаба (это количество фигурирует в газетных репортажах) вылетели в Цюрих.

Есть прекрасная фотография всей делегации на фоне белоснежного лайнера. Один добротный турецкий сайт содержит массу фотографий разных эпох и разного качества, но непременно с именами всех, кто на фото.

Вот фото перед вылетом:

Три члена штаба — это менеджер Саим Сейменер, тренер Сандро Пуппо и массажист Ёрго Тагар (или Тагаш). Кроме них на фото также президент федерации Ульви Йенал, но он с командой не летал. Об этом можно было бы и догадаться по пиджакам — у главы федерации пиджак без герба.

Вроде всё в порядке, 22 человека? А если пересчитать, что называется, всех игроков по головам? Только 18 их получается и трое человек штаба — 21 в сумме, президента не считаем.

Отсутствует на фото нападающий Лефтер Кючюкандоньядис, №11.

В тот же день самолёт приземлился в аэропорту Цюриха, Клотен он называется.

По прилёту и разгрузке делегация вновь сфотографировалась.

Это фото было лишь в газетах (швейцарской и турецкой), поэтому качество снимка соответствующее. Но нам важно их вновь пересчитать и если удастся — разглядеть.

Итак, фото в аэропорту Клотен, Швейцария:

Тренер Пуппо и массажист Тагаш стоят крайние слева. Между ними незнакомец не в фирменном пиджаке и без галстука. А в остальном — все те же 18 футболистов, никакого Лефтера вновь нет.

Что наводит на несколько мыслей: либо он не летел с командой этим рейсом; либо летел, но совсем не желал фотографироваться; либо — именно он и фотографировал (а что, а вдруг?).

Ответов на эту загадку у меня нет. Турецкие коллеги не совсем расположены к общению и ковырянию в древних источниках. А у меня, к сожалению, доступ только к одной-двум газетам плюс блоги, но там на этом не заостряли внимание.

В сумме мы видим, что вновь 21 человек, из них 18 игроков. Но вот в штабе один «лишний», и куда делся менеджер Сейменер?

Взглянем на ещё одно фото по прилёту, фото хорошего качества. Тренер Пуппо и игроки выходят из самолёта по трапу.

Сандро Пуппо поправляет ворот пиджака, перед ним спускается и улыбается Эрол Кескин, ещё ниже идёт Озджан Эсиндуй.

А вот человек позади тренера подозрительно похож на «лишнего» из штаба на предыдущем фото. Вполне возможно. Тогда в штабе было не трое, а четверо. Загадка.

То не хватает одного, то появляется «замена», и снова не хватает. Но и это ещё не всё.

Накануне вылета на турнир тренер провёл на главном стадионе в Стамбуле тренировочный матч, в котором в первом тайме играли основные 11 человек, на второй тайм вышли 8 свежих. Итого 19 человек поиграли, все те, кто полетит в Швейцарию.

Было это 8 июня. На следующий день в газете появилось фото тренера с теми, кто играл во втором тайме:

Подвох уже заметили? Да, вновь одного не хватает. Причём, Лефтер Кючюкандоньядис на тот раз фотографировался со всеми — он второй справа в нижнем ряду. Он, а также Суат Мамат и Бурхан Саргын — они сидят слева — сыграли полный матч.

Почему только 10 игроков на фото? Да кто его знает, очередная загадка. Отсутствует Акгюн Качмаз, который на ЧМ -54 летал, но не сыграл ни разу.

Такие вот ребусы со сборной Турцией и с её фотографиями, связанными с отправлением в Швейцарию на чемпионат мира.

Ну, а теперь подробнее об игроке, забившим последний гол сборной Турции на ЧМ -54. А следующего гола на мундиалях Турция ждала почти 48 лет.

По мнению и тренера Пуппо, и немецких игроков лучшим турецким футболистом на ЧМ -54 был Лефтер Кючюкандоньядис:

Лефтер Кючюкандоньядис играл во всех трёх матчах сборной Турции на турнире, забил 2 гола. В ворота сборной Южной Кореи он забил красивый гол ударом слёта левой ногой в правую от вратаря «девятку» после подачи углового. Да он и был настоящим левшой. Но второй свой гол в ворота сборной Германии в решающем матче 23 июня он забил правой ногой, Турция играла в меньшинстве, но счёт к тому времени был уже 1:7.

Нет, удалений не было, но Четин Зейбек получил травму на 30-й мин, после оказания помощи вернулся и доиграл первый тайм. А вот на второй тайм он не вышел. Так что Турция защищалась в меньшинстве, форварды Германии были беспощадны.

У Лефтера греческие корни, поэтому иногда его полное имя разбивают на три слова, как в заявке из швейцарской газеты. Родился он под именем Лефтерис Антониадис в семье рыбака и портнихи, в семье православных греков на одном из островов недалеко от Стамбула. Его горячо любили как турецкие болельщики, так и греки, проживавшие в Турции. Имя Lefter иногда современные электронные переводчики трактую как левша — он был действительно левша на футбольном поле. А прозвище у него было «Ordinaryüs» (Профессор).

В жизни он был простым парнем.

На похоронах Лефтера в январе 2012 гроб с его телом привезли на стадион Фенербахче, за который он играл с 1954 по 1964 годы. Он был первым футболистом, сыгравшим 50 матчей за сборные Турции — 46 матчей за главную национальную команду, 1 матч за вторую и 3 игры за команду до 21 года.

Фото прощания с легендой турецкого футбола на стадионе:

Похоронили Лефтера на том острове, на котором он родился, на семейном кладбище, ему было 86 лет.

Вот таким он был в возрасте: