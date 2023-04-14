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«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:04
«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас», который состоится 15 апреля 2023 года

«Саутгемптон»

«Святые» на текущий момент занимают последнее место в Премьер-лиге. Пять матчей подряд «красно-белые» не радуют своих болельщиков победами. На своём поле ничью раскатал «Саутгемптон» с «Тоттенхэмом». Третий гол, который позволил избежать поражение «святым», был забит на третьей добавленной минуте в конце матча с пенальти. На выезде с минимальным счётом «красно-белые» уступили «молотобойцам».

На прошлых выходных со счётом 1:4 «Саутгемптон» проиграл дома «небесно-голубым» из Манчестера.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Рассмотрим несколько матчей с участием «стекольщиков» за последнее время. С разницей в три гола «Кристал Пэлас» проиграл в гостях «канонирам» в матче 28-го тура Премьер-лиги. Дома, пропустив первыми, «орлы» взяли верх над «лисами» из Лестера. Победный гол за «стекольщиков» из Кройдона забил французский нападающий Жан-Филип Матета.

В Лидсе в матче прошлого тура, пропустив первыми, «орлы» со счётом 5:1 обыграли местных «павлинов».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Саутгемптон» – 2.80
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Кристал Пэлас» – 2.70
  • Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 5.45
  • Обе забьют — нет – 1.89
  • Обе забьют — да – 1.95
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

  • Шесть поражений потерпели «святые» в десяти крайних матчах
  • В пяти встречах из десяти последних «орлы» проиграли
  • Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре очных матча из пяти крайних.

Прогноз

«Саутгемптон» в гостях взял верх над «стекольщиками» в 1/32 Кубка Англии. В предстоящем футбольном поединке «орлы» возьмут верх над «святыми». На победу команды «Кристал Пэлас» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.70.

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