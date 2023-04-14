«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас», который состоится 15 апреля 2023 года

«Саутгемптон»

«Святые» на текущий момент занимают последнее место в Премьер-лиге. Пять матчей подряд «красно-белые» не радуют своих болельщиков победами. На своём поле ничью раскатал «Саутгемптон» с «Тоттенхэмом». Третий гол, который позволил избежать поражение «святым», был забит на третьей добавленной минуте в конце матча с пенальти. На выезде с минимальным счётом «красно-белые» уступили «молотобойцам».

На прошлых выходных со счётом 1:4 «Саутгемптон» проиграл дома «небесно-голубым» из Манчестера.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Рассмотрим несколько матчей с участием «стекольщиков» за последнее время. С разницей в три гола «Кристал Пэлас» проиграл в гостях «канонирам» в матче 28-го тура Премьер-лиги. Дома, пропустив первыми, «орлы» взяли верх над «лисами» из Лестера. Победный гол за «стекольщиков» из Кройдона забил французский нападающий Жан-Филип Матета.

В Лидсе в матче прошлого тура, пропустив первыми, «орлы» со счётом 5:1 обыграли местных «павлинов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 2.80

Ничья – 3.20

Победит «Кристал Пэлас» – 2.70

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 5.45

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Шесть поражений потерпели «святые» в десяти крайних матчах

В пяти встречах из десяти последних «орлы» проиграли

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре очных матча из пяти крайних.

Прогноз

«Саутгемптон» в гостях взял верх над «стекольщиками» в 1/32 Кубка Англии. В предстоящем футбольном поединке «орлы» возьмут верх над «святыми». На победу команды «Кристал Пэлас» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.70.