«Ланс» -«Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» -«Монако», который состоится 22 апреля 2023 года
«Ланс»
«Ланс» прервал серию побед в чемпионате Францией поражением от лидера турнирной таблицы и вряд ли сможет побороться за чемпионство. Перед стартом очередного тура команда занимает третье место с 63 баллами и отстает от «Марселя» на один пункт. Именно команда с юга Франции станет основным конкурентом за второе место на финише сезона. Тем не менее, не стоит списывать со счетов и нынешнего соперника, ведь в случае поражения хозяев, «Монако» обойдет их.
15 апреля «Ланс» проиграл на выезде «ПСЖ» (1:3), а седьмого числа на своем поле минимально одолел «Страсбур» (2:1).
«Монако»
«Монако» за последние туры смог приблизиться к зоне Лиги Чемпионов и очень мечтает финишировать в первой тройке. Тем не менее, команда сейчас идет только четвертой и набрала 61 балл, что на три пункта меньше, чем у «Марселя», идущего вторым. В игре с «Лансом» гостям очень нужна победа, которая практически уровняет их шансы с другими конкурентами за несколько туров до конца чемпионата.
16 апреля «Монако» обыграл на своем поле «Лорьян» (3:1), а девятого числа сыграл вничью с «Нантом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс» – 2.1
- Ничья – 3.6
- Победит «Монако» – 3.45
Статистика
- «Ланс» выиграет четыре из пяти последних матчей в чемпионате Франции
- «Монако» не знает поражений на выезде уже 15 матчей подряд во всех турнирах
- «Ланс» проиграл «Монако» три из пяти последних встреч на своем стадионе при двух ничьих
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команды много забивают, но не всегда стабильны в обороне. В такой ситуации весьма вероятно большое количество забитых мячей.