«Ланс» -«Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» -«Монако», который состоится 22 апреля 2023 года

«Ланс»

«Ланс» прервал серию побед в чемпионате Францией поражением от лидера турнирной таблицы и вряд ли сможет побороться за чемпионство. Перед стартом очередного тура команда занимает третье место с 63 баллами и отстает от «Марселя» на один пункт. Именно команда с юга Франции станет основным конкурентом за второе место на финише сезона. Тем не менее, не стоит списывать со счетов и нынешнего соперника, ведь в случае поражения хозяев, «Монако» обойдет их.

15 апреля «Ланс» проиграл на выезде « ПСЖ » (1:3), а седьмого числа на своем поле минимально одолел «Страсбур» (2:1).

«Монако»

«Монако» за последние туры смог приблизиться к зоне Лиги Чемпионов и очень мечтает финишировать в первой тройке. Тем не менее, команда сейчас идет только четвертой и набрала 61 балл, что на три пункта меньше, чем у «Марселя», идущего вторым. В игре с «Лансом» гостям очень нужна победа, которая практически уровняет их шансы с другими конкурентами за несколько туров до конца чемпионата.

16 апреля «Монако» обыграл на своем поле «Лорьян» (3:1), а девятого числа сыграл вничью с «Нантом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 2.1

Ничья – 3.6

Победит «Монако» – 3.45

Статистика

«Ланс» выиграет четыре из пяти последних матчей в чемпионате Франции

«Монако» не знает поражений на выезде уже 15 матчей подряд во всех турнирах

«Ланс» проиграл «Монако» три из пяти последних встреч на своем стадионе при двух ничьих

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команды много забивают, но не всегда стабильны в обороне. В такой ситуации весьма вероятно большое количество забитых мячей.