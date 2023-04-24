«Интер» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Интер» — «Ювентус», который состоится 26 апреля 2023 года
«Интер»
«Интер» продолжает выступление в Лиге чемпионов и Серии А, что расходует много сил футболистов. Тем не менее, в полуфинале кубка Италии у «черно-синих» очень принципиальный соперник и после выездной ничьи, подопечные Симоне Индзаги попытаются на своем стадионе пробиться в финал турнира. В чемпионате Италии миланский клуб занимает идет только на шестом месте с 54 баллами и будет вынужден догонять прямых конкурентов за место в Лиге Чемпионов.
23 апреля «Интер» уверенно обыграл на выезде «Эмполи» в чемпионате (3:0), а 19 апреля разошелся миром в ответной встрече с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (3:3).
«Ювентус»
«Старой синьоре» вернули на данный момент 15 очков, и команда сразу поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А. Тем не менее три подряд поражения в чемпионате обескуражили болельщиков перед ответной игрой с «Интером» в кубке страны. Победа в Милане и выход в финал турнира сможет реабилитировать туринский клуб, которому скоро еще играть в полуфинале Лиги Европы.
23 апреля «Ювентус» проиграл на своем поле «Наполи» (0:1) в чемпионате Италии, а 20 числа сыграл вничью со «Спортингом» в Лиге Европы (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 2.05
- Ничья – 3.35
- Победит «Ювентус» – 3.75
Статистика
- «Ювентус» выиграл лишь одну игру из шести последних во всех турнирах
- «Интер» не может выиграть на своем поле уже четыре встречи подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Интер» не может обыграть туринский клуб уже четыре встречи подряд
Прогноз
Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Миланский клуб в последнем матче чемпионата выглядел уверенно и мы предполагаем, что на своем поле команда сможет добиться победы и выйти в финал кубка Италии.