«Интер» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682320691

сегодня, 10:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Интер» — «Ювентус», который состоится 26 апреля 2023 года

«Интер»

«Интер» продолжает выступление в Лиге чемпионов и Серии А, что расходует много сил футболистов. Тем не менее, в полуфинале кубка Италии у «черно-синих» очень принципиальный соперник и после выездной ничьи, подопечные Симоне Индзаги попытаются на своем стадионе пробиться в финал турнира. В чемпионате Италии миланский клуб занимает идет только на шестом месте с 54 баллами и будет вынужден догонять прямых конкурентов за место в Лиге Чемпионов.

23 апреля «Интер» уверенно обыграл на выезде «Эмполи» в чемпионате (3:0), а 19 апреля разошелся миром в ответной встрече с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (3:3).

«Ювентус»

«Старой синьоре» вернули на данный момент 15 очков, и команда сразу поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А. Тем не менее три подряд поражения в чемпионате обескуражили болельщиков перед ответной игрой с «Интером» в кубке страны. Победа в Милане и выход в финал турнира сможет реабилитировать туринский клуб, которому скоро еще играть в полуфинале Лиги Европы.

23 апреля «Ювентус» проиграл на своем поле «Наполи» (0:1) в чемпионате Италии, а 20 числа сыграл вничью со «Спортингом» в Лиге Европы (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 2.05

Ничья – 3.35

Победит «Ювентус» – 3.75

Статистика

«Ювентус» выиграл лишь одну игру из шести последних во всех турнирах

«Интер» не может выиграть на своем поле уже четыре встречи подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интер» не может обыграть туринский клуб уже четыре встречи подряд

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Миланский клуб в последнем матче чемпионата выглядел уверенно и мы предполагаем, что на своем поле команда сможет добиться победы и выйти в финал кубка Италии.