«Наполи» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Интер», который состоится 21 мая 2023 года

«Наполи»

Неаполитанцы провели очень сильный сезон и заслуженно досрочно стали чемпионами Италии, но в последних матчах их результаты значительно ухудшились. Однако в матче с «Интером» придет много зрителей, и чемпион Италии не имеет права «ударить лицом в грязь» перед ними в матче с финалистом Лиги чемпионов. Поединок обещает быть интересным и носит статус центрального в этот игровой день.

14 мая «Наполи» проиграл на выезде «Монце» (0:2), а седьмого числа минимально одолел на своем поле «Фиорентину» (1:0).

«Интер»

У подопечных Симоне Инздаги дела идут довольно неплохо, ведь финал Лиги чемпионов можно считать хорошим достижением для миланского клуба. В чемпионате Италии «Интер» идет на третьем месте с 66 баллами и опережает на один пункт «Лацио». Коллективу очень важно финишировать в топ-4 и обеспечить себе Лигу чемпионов в следующем году, независимо от результата ее нынешнего финала.

16 мая «Интер» выиграл ответную встречу у «Милана» в Лиге чемпионов (1:0), а 13 числа обыграл «Сассуоло» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 2.08

Ничья – 3.05

Победит «Интер» – 3.55

Статистика

Четыре из семи последних матчей «Наполи» завершились ничейным результатом

«Интер» выиграл восемь последних матчей, пропустив в них всего три мяча

«Наполи» проиграл «Интеру» три из пяти последних встреч

Семь из десяти последних поединков между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Оба коллектива будут сосредоточены на результате и уделят большое внимание обороне. Прогнозируем нерезультативны поединок.