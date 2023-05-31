«Реал Сосьедад» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Севилья», который состоится 4 июня 2023 года

«Реал Сосьедад»

За тур до окончания текущего сезона испанской Примеры «Реал Сосьедад» занимает четвёртое место. От результата предстоящей игры итоговое место «Королевского» никак не зависит. Четвёртая строчка турнирной таблицы чемпионата Испании «бело-голубым» гарантирована. В Барселоне с разницей в один мяч «Реал Сосьедад» обыграл местных «бело-голубых» в матче 35-го тура Ла Лиги. На своём поле с минимальным счётом «Королевский» одержал победу над «Альмерией».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «матрасники» выиграли у «бело-голубых».

«Севилья»

«Севильцы» в турнирной таблице чемпионата Испании на данный момент находятся на одиннадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». 21 мая «нулёвку» раскатали «нервионцы» с «Бетисом» в рамках матча 35-го тура Ла Лиги. Миром разошлись «севильцы» с командой «Эльче» на их поле (1:1). Команды обменялись голами в первой половине встречи. С восемнадцатой минуты матча «Севилья» играла в меньшинстве.

В прошлом туре со счётом 1:2 «севильцы» уступили дома «Реалу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 2.17

Ничья – 3.65

Победит «Севилья» – 3.25

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очные встречи из пяти последних

В трёх матчах из пяти крайних «бело-голубые» выиграли у своих соперников

За аналогичный период «севильцы» обыграли своих оппонентов в двух поединках.

Прогноз

«Красно-белые» не упустят возможность побороться за седьмое место. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на победу «Севильи».