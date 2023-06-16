Исландия – Словакия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Исландия – Словакия, который состоится 17 июня 2023 года
Исландия
«Наши парни» в группе J занимают на текущий момент четвёртое место после двух туров. Вспомним недавние матчи с участием исландской сборной. В январе текущего года «викинги» сыграли два товарищеских матча. Ничейным исходом завершилась игра с эстонской сборной. С разницей в один мяч исландцы уступили шведам. В сухую, трижды поразив ворота соперника, сборная Боснии и Герцеговины выиграла у исландской национальной команды.
26 марта со счётом 7:0 «викинги» взяли верх над сборной Лихтенштейна.
Словакия
В пяти матчах подряд словаки не уступают своим оппонентам. Второе место занимают «словацкие соколы» в турнирной таблице своей группы. В ноябре прошлого года сборная Словакии сыграла вничью со своими соперниками в товарищеских матчах. Со счётом 2:2 завершилась игра с черногорцами. «Нулёвку» раскатали словаки с чилийцами на своём поле. 23 марта с таким же счётом «словацкие соколы» сыграли вничью с люксембургскими «красными львами» в матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2023.
Во втором туре со счётом 2:0 сборная Словакии выиграла у национальной команды Боснии и Герцеговины.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Исландия – 2.80
- Ничья – 3.25
- Победит Словакия – 2.70
- Победит Исландия с форой -1.5 – 5.70
- Обе забьют — нет – 1.81
- Обе забьют — да – 2.04
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58
Статистика
- Все три очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – да
- В двух матчах из пяти исландцы обыграли своих соперников
- За тот же период словаки выиграли только в одной встрече.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Исландии коэффициент 2.80. «Викингам» уже доводилось выигрывать у «словацких соколов». Победа достанется исландским футболистам в напряжённой борьбе.