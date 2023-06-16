Исландия – Словакия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Исландия – Словакия, который состоится 17 июня 2023 года

Исландия

«Наши парни» в группе J занимают на текущий момент четвёртое место после двух туров. Вспомним недавние матчи с участием исландской сборной. В январе текущего года «викинги» сыграли два товарищеских матча. Ничейным исходом завершилась игра с эстонской сборной. С разницей в один мяч исландцы уступили шведам. В сухую, трижды поразив ворота соперника, сборная Боснии и Герцеговины выиграла у исландской национальной команды.

26 марта со счётом 7:0 «викинги» взяли верх над сборной Лихтенштейна.

Словакия

В пяти матчах подряд словаки не уступают своим оппонентам. Второе место занимают «словацкие соколы» в турнирной таблице своей группы. В ноябре прошлого года сборная Словакии сыграла вничью со своими соперниками в товарищеских матчах. Со счётом 2:2 завершилась игра с черногорцами. «Нулёвку» раскатали словаки с чилийцами на своём поле. 23 марта с таким же счётом «словацкие соколы» сыграли вничью с люксембургскими «красными львами» в матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2023.

Во втором туре со счётом 2:0 сборная Словакии выиграла у национальной команды Боснии и Герцеговины.

Котировки БК Pinnacle

Победит Исландия – 2.80

Ничья – 3.25

Победит Словакия – 2.70

Победит Исландия с форой -1.5 – 5.70

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 2.04

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

Все три очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – да

В двух матчах из пяти исландцы обыграли своих соперников

За тот же период словаки выиграли только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Исландии коэффициент 2.80. «Викингам» уже доводилось выигрывать у «словацких соколов». Победа достанется исландским футболистам в напряжённой борьбе.