«Ботафого» – «Магальянес» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Южной Америки «Ботафого» – «Магальянес», который состоится 30 июня 2023 года
«Ботафого»
«Ботафого» за пять туров группового этапа смог набрать девять баллов, но этого хватило, чтобы обеспечить место в плей-офф турнира. Тем не менее, коллектив опережает ближайшего соперника только по разнице забитых и пропущенных мячей, и чтобы занять первое место, тем самым оформив выход сразу в 1/8 финала, необходимо сыграть лучше «ЛДУ Кито». Предстоящий матч с «Магальянес» имеет турнирное значение и обещает быть интересным.
25 июня «Ботафого» переиграл на выезде «Палмейрас» (1:0), а 23 числа оказался сильнее «Куябы» (1:0).
«Магальянес»
Чилийская команда не смогла выйти в плей-офф Южноамериканского кубка и последний тур не несет для «Магальянеса» турнирного значения. Команда имеет три балла в активе и отстает от ближайшего соперника на один пункт, но даже третье место не принесет ей никакой пользы. В предстоящей встрече с «Ботафого», гости смогут проверить свой потенциал и постараться забрать очки на выезде, порадовав болельщиков.
9 июня «Магальянес» уступил на выезде «Сесар Вальехо» (2:3), а ранее разошелся миром с «ЛДУ Кито» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ботафого» – 1.13
- Ничья – 7.9
- Победит «Магальянес» – 22
Статистика
- «Ботафого» проиграл только два матча из последних десяти во всех турнирах
- «Магальянес» проиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах
- Шесть из семи последних матчей «Ботафого» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Матч первого круга между клубами завершился ничейным результатом
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.47. Исходя из статистики «Ботафого», команда часто играет с этим результатом и мы предполагаем, что в этот раз ничего не изменится, а один из коллективов не сумеет отличиться забитым мячом.