«Ботафого» – «Магальянес» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Южной Америки «Ботафого» – «Магальянес», который состоится 30 июня 2023 года

«Ботафого»

«Ботафого» за пять туров группового этапа смог набрать девять баллов, но этого хватило, чтобы обеспечить место в плей-офф турнира. Тем не менее, коллектив опережает ближайшего соперника только по разнице забитых и пропущенных мячей, и чтобы занять первое место, тем самым оформив выход сразу в 1/8 финала, необходимо сыграть лучше « ЛДУ Кито». Предстоящий матч с «Магальянес» имеет турнирное значение и обещает быть интересным.

25 июня «Ботафого» переиграл на выезде «Палмейрас» (1:0), а 23 числа оказался сильнее «Куябы» (1:0).

«Магальянес»

Чилийская команда не смогла выйти в плей-офф Южноамериканского кубка и последний тур не несет для «Магальянеса» турнирного значения. Команда имеет три балла в активе и отстает от ближайшего соперника на один пункт, но даже третье место не принесет ей никакой пользы. В предстоящей встрече с «Ботафого», гости смогут проверить свой потенциал и постараться забрать очки на выезде, порадовав болельщиков.

9 июня «Магальянес» уступил на выезде «Сесар Вальехо» (2:3), а ранее разошелся миром с « ЛДУ Кито» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ботафого» – 1.13

Ничья – 7.9

Победит «Магальянес» – 22

Статистика

«Ботафого» проиграл только два матча из последних десяти во всех турнирах

«Магальянес» проиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Ботафого» завершились исходом «обе забьют — нет»

Матч первого круга между клубами завершился ничейным результатом

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.47. Исходя из статистики «Ботафого», команда часто играет с этим результатом и мы предполагаем, что в этот раз ничего не изменится, а один из коллективов не сумеет отличиться забитым мячом.