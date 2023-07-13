ЮКД – «Дроэда Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии ЮКД – «Дроэда Юнайтед», который состоится 14 июля 2023 года

ЮКД

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии занимают «студенты» на данный момент. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных встреч с участием ЮКД за последнее время. 23 июня с разницей в один гол «Колледж» дома выиграл у «Слайго Роверс» в рамках матча 21-го тура чемпионата. В сухую, пропустив семь голов, «студенты» в гостях потерпели разгромное поражение от «Сент-Патрикса».

7 июля со счётом 0:4 ЮКД проиграл дома «Шелбурну».

«Дроэда Юнайтед»

«Дроэда» находится на восьмой строчке Премьер-дивизиона на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей «турков». 23 июня дома, открыв счёт первой, «Дроэда» с разницей в один мяч проиграла «Дандолку» в игре 21-го тура чемпионата Ирландии. Ничейным исходом завершилась выездная игра позапрошлого тура Премьер-дивизиона с командой «Корк Сити» (1:1). Команды обменялись голами во второй половине встречи.

В прошлом туре «нулёвку» раскатали «дроги» дома с «Шемроком».

Котировки БК Pinnacle

Победит ЮКД – 7.20

Ничья – 4.70

Победит «Дроэда Юнайтед» – 1.44

Победит «Дроэда Юнайтед» с форой -1.5 – 2.16

Обе забьют — нет – 1.83

Обе забьют — да – 1.98

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В четырёх футбольных поединках из пяти крайних «студенты» проиграли своим соперникам

За аналогичный период «турки» уступили в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Дроэды» коэффициент 1.44. В двух крайних очных матчах «дроги» выиграли у «студентов». Предстоящая встреча не станет исключением. Даже в гостях «турки» справятся с ЮКД.