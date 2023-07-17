«Арсенал» Саранди – «Институто» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1689589809

сегодня, 13:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Арсенал» Саранди – «Институто», который состоится 18 июля 2023 года

«Арсенал» Саранди

«Арсенал» Саранди не радует болельщиков результатами и остается на последнем месте в турнирной таблице Суперлиги Аргентины. Команда занимает 28 позицию с 18 баллами и отстает на один пункт от ближайшего соперника. Коллектив уже не рассчитывает на борьбу за плей-офф, поэтому важно как можно лучше доиграть сезон, улучшив результаты в последующих поединках.

10 июля «Арсенал» Саранди сыграл вничью с «Банфилдом» (0:0), а шестого числа уступил на своем поле «Дефенса и Хустисия» (1:2).

«Институто»

«Институто» не может похвалиться также хорошими результатами, а текущее 24 место не оправдывает надежд болельщиков. В активе клуба 26 баллов, а от зоны плей-офф он отстает на 12 пунктов, что отыграть будет очень сложно. В поединке с последней командой Суперлиги на ее поле гостям очень важно хорошо сыграть и добиться важной победы, которая немного поможет продвинуться вверх.

9 июля «Институто» проиграл на своем поле «Тигре» (0:1), а седьмого числа разошелся миром с «Архентинос Хуниорс» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» Саранди – 3.2

Ничья – 2.8

Победит «Институто» – 2.6

Статистика

«Институто» выиграл лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Арсенал» Саранди проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Опираясь на статистику, предполагаем, что зрители увидят примерно равный поединок, а команды поделят очки по его итогам.