«Сан-Паулу» – «Баия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» – «Баия», который состоится 30 июля 2023 года

«Сан-Паулу»

«Трёхцветные» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимают на текущий момент шестое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Сан-Паулу» за последнее время. В позапрошлом туре Серии A «трёхцветные» с разницей в три мяча взяли верх над «Сантосом» в матче 15-го тура Серии A. «Куяба» на своём поле выиграла у «Сан-Паулу» в игре следующего тура чемпионата (2:1).

26 июля со счётом 1:2 «Сан-Паулу» потерпел поражение от «Коринтианса» в первом полуфинальном матче Кубка Бразилии.

«Баия»

На сегодняшний день «Баия» в Серии A находится на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Сан-Паулу». Семь матчей к ряду «Баия» не радует победами своих болельщиков. После серии пенальти «бело-сине-красные» уступили «Гремио» в 1/4 плей-офф Кубка Бразилии. В позапрошлом туре чемпионата «Баия» проиграла команде «Атлетико Паранаэнсе» в гостях (0:2).

На прошлых выходных «нулёвку» раскатали «бело-сине-красные» дома с «Коринтиансом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Паулу» – 1.60

Ничья – 3.95

Победит «Баия» – 5.80

Победит «Сан-Паулу» с форой -1.5 – 2.57

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 2.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

В шести матчах из десяти последних «трёхцветные» выиграли своих соперников

За тот же период «Баия» взяла верх над оппонентом только в одной встрече

Четыре очных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Команды в своих очных встречах не радуют своих поклонников обилием забитых голов. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за матч коэффициент 1.83. С большой долей вероятности в предстоящей игре больше двух голов на двоих забито не будет.