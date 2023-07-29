«Сан-Паулу» – «Баия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» – «Баия», который состоится 30 июля 2023 года
«Сан-Паулу»
«Трёхцветные» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимают на текущий момент шестое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Сан-Паулу» за последнее время. В позапрошлом туре Серии A «трёхцветные» с разницей в три мяча взяли верх над «Сантосом» в матче 15-го тура Серии A. «Куяба» на своём поле выиграла у «Сан-Паулу» в игре следующего тура чемпионата (2:1).
26 июля со счётом 1:2 «Сан-Паулу» потерпел поражение от «Коринтианса» в первом полуфинальном матче Кубка Бразилии.
«Баия»
На сегодняшний день «Баия» в Серии A находится на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Сан-Паулу». Семь матчей к ряду «Баия» не радует победами своих болельщиков. После серии пенальти «бело-сине-красные» уступили «Гремио» в 1/4 плей-офф Кубка Бразилии. В позапрошлом туре чемпионата «Баия» проиграла команде «Атлетико Паранаэнсе» в гостях (0:2).
На прошлых выходных «нулёвку» раскатали «бело-сине-красные» дома с «Коринтиансом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сан-Паулу» – 1.60
- Ничья – 3.95
- Победит «Баия» – 5.80
- Победит «Сан-Паулу» с форой -1.5 – 2.57
- Обе забьют — нет – 1.77
- Обе забьют — да – 2.05
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83
Статистика
- В шести матчах из десяти последних «трёхцветные» выиграли своих соперников
- За тот же период «Баия» взяла верх над оппонентом только в одной встрече
- Четыре очных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Команды в своих очных встречах не радуют своих поклонников обилием забитых голов. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за матч коэффициент 1.83. С большой долей вероятности в предстоящей игре больше двух голов на двоих забито не будет.