«Челси» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Ливерпуль», который состоится 13 августа 2023 года

«Челси»

Лондонские «пенсионеры» по итогам прошлого сезона АПЛ заняли двенадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Челси» за последнее время. Ни в одной встрече из пяти товарищеских, которые команда провела в межсезонье, «синие» не проиграли своим соперникам. В один мяч «пенсионеры» выиграли у «Брайтона» (4:3). Ничейным исходом завершилась игра с «Ньюкаслом» (1:1). В сухую, поразив дважды ворота соперника, «синие» взяли верх над «дачниками» из Фулема.

3 августа со счётом 1:1 вничью сыграли «пенсионеры» с дортмундской «Боруссией».

«Ливерпуль»

В пятёрку самых сильных команд Англии по итогам прошлого сезона вошли «красные». Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «Ливерпуля», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Челси». В сухую, забив четыре гола, «красные» обыграли «Лестер». В напряжённой борьбе со счётом 3:4 «мерсисайдцы» проиграли мюнхенской «Баварии». По ходу матча «Ливерпуль» вёл в два гола, но не удержал преимущество.

7 августа со счётом 3:1 «Ливерпуль» взял верх над командой «Дармштадт 98».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 2.85

Ничья – 3.75

Победит «Ливерпуль» – 2.38

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.46

Обе забьют — да – 1.53

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

Четыре очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Два поражения потерпели «синие» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Ливерпуль» уступил в одной встрече.

Прогноз

Если обратить внимание на матчи «пенсионеров» в межсезонье, то можно сделать вывод, что «Челси» находится в неплохой форме. Ничью с дортмундской «Боруссией» лондонская команда может записать себе в актив. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.85 на победу «Челси» в предстоящем матче.