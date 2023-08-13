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ЦСКА – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:45
ЦСКА – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Сочи», который состоится 13 августа 2023 года

ЦСКА

«Армейцы» вроде настроились на свой футбол и выигрывают важные поединки, но некоторые встречи проваливают непостижимым образом. Команда набрала шесть очков в трех стартовых турах РПЛ и отстает от лидера «Краснодара» на шесть очков, при этом имея игру в запасе. В домашней игре с «Сочи», который в последнее время не набирает очков, от хозяев будут ждать реабилитации за поражение в кубке России и три важных балла в копилку турнирной таблицы.

9 августа ЦСКА проиграл на своем поле «Факелу» в кубке России (0:2), а пятого числа разгромил в чемпионате «Локомотив» (4:1).

«Сочи»

«Сочи» после нескольких успехов в начале сезона, дошел уже до серии поражений из трех поединков. Игра команды выглядит достаточно скучно и на данный момент не видно за счет чего можно изменить ситуацию. После трех туров коллектив набрал три балла и в матче с ЦСКА вряд ли сможет достойно конкурировать. Поединок обещает быть интересным, несмотря на то, что хозяева являются большими фаворитами.

9 августа «Сочи» проиграл в кубке России «Оренбургу» на выезде (0:2), а шестого числа на своем поле уступил «Ахмату» в РПЛ (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ЦСКА – 1.55
  • Ничья – 4.3
  • Победит «Сочи» – 6

Статистика

  • ЦСКА проиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах
  • «Сочи» проиграл три последних матча во всех турнирах
  • ЦСКА выиграл четыре из пяти последних матчей с «Сочи»
  • Девять из десяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что «армейцы» справятся с «Сочи» на своем поле и продолжат погоню за лидерами РПЛ.

Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 11:14
Думаю, что на классе победят здесь армейцы, у которых атака куда продуктивнее работает, она сыграна, да и оборона Сочи не выглядит сейчас надежной. После 3-х поражений подряд подопечные Хохлова находятся на спаде, и в Москве под давлением красно-синих им будет непросто. У гостей и сложнее логистика на неделе, и составом они все же уступают столичным футболистам, так что победа армейцев на классе здесь смотрится очень хорошо. К примеру, в прошлом сезоне 3-0 в РПЛ обыграли хозяева соперника, да и сейчас к этому вполне можно прийти будет.
Гость
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