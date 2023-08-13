ЦСКА – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1691909108

вчера, 09:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Сочи», который состоится 13 августа 2023 года

ЦСКА

«Армейцы» вроде настроились на свой футбол и выигрывают важные поединки, но некоторые встречи проваливают непостижимым образом. Команда набрала шесть очков в трех стартовых турах РПЛ и отстает от лидера «Краснодара» на шесть очков, при этом имея игру в запасе. В домашней игре с «Сочи», который в последнее время не набирает очков, от хозяев будут ждать реабилитации за поражение в кубке России и три важных балла в копилку турнирной таблицы.

9 августа ЦСКА проиграл на своем поле «Факелу» в кубке России (0:2), а пятого числа разгромил в чемпионате «Локомотив» (4:1).

«Сочи»

«Сочи» после нескольких успехов в начале сезона, дошел уже до серии поражений из трех поединков. Игра команды выглядит достаточно скучно и на данный момент не видно за счет чего можно изменить ситуацию. После трех туров коллектив набрал три балла и в матче с ЦСКА вряд ли сможет достойно конкурировать. Поединок обещает быть интересным, несмотря на то, что хозяева являются большими фаворитами.

9 августа «Сочи» проиграл в кубке России «Оренбургу» на выезде (0:2), а шестого числа на своем поле уступил «Ахмату» в РПЛ (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 1.55

– 1.55 Ничья – 4.3

Победит «Сочи» – 6

Статистика

ЦСКА проиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах

проиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах «Сочи» проиграл три последних матча во всех турнирах

ЦСКА выиграл четыре из пяти последних матчей с «Сочи»

выиграл четыре из пяти последних матчей с «Сочи» Девять из десяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз