ЦСКА – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Сочи», который состоится 13 августа 2023 года
ЦСКА
«Армейцы» вроде настроились на свой футбол и выигрывают важные поединки, но некоторые встречи проваливают непостижимым образом. Команда набрала шесть очков в трех стартовых турах РПЛ и отстает от лидера «Краснодара» на шесть очков, при этом имея игру в запасе. В домашней игре с «Сочи», который в последнее время не набирает очков, от хозяев будут ждать реабилитации за поражение в кубке России и три важных балла в копилку турнирной таблицы.
9 августа ЦСКА проиграл на своем поле «Факелу» в кубке России (0:2), а пятого числа разгромил в чемпионате «Локомотив» (4:1).
«Сочи»
«Сочи» после нескольких успехов в начале сезона, дошел уже до серии поражений из трех поединков. Игра команды выглядит достаточно скучно и на данный момент не видно за счет чего можно изменить ситуацию. После трех туров коллектив набрал три балла и в матче с ЦСКА вряд ли сможет достойно конкурировать. Поединок обещает быть интересным, несмотря на то, что хозяева являются большими фаворитами.
9 августа «Сочи» проиграл в кубке России «Оренбургу» на выезде (0:2), а шестого числа на своем поле уступил «Ахмату» в РПЛ (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 1.55
- Ничья – 4.3
- Победит «Сочи» – 6
Статистика
- ЦСКА проиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах
- «Сочи» проиграл три последних матча во всех турнирах
- ЦСКА выиграл четыре из пяти последних матчей с «Сочи»
- Девять из десяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что «армейцы» справятся с «Сочи» на своем поле и продолжат погоню за лидерами РПЛ.