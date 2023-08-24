«Фенербахче» – «Твенте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1692829101

сегодня, 01:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Фенербахче» – «Твенте», который состоится 24 августа 2023 года

«Фенербахче»

Второе место заняли «жёлтые канарейки» по итогам прошлого сезона Турецкой Суперлиги. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Фенербахче». Выигрышная серия «жёлто-тёмно-синих» насчитывает семь матчей к ряду. В матче 1-го тура нового сезона чемпионата Турции «жёлтые канарейки» выиграли дома у «Газиантепа» (2:1). В полуфинале квалификации Лиги конференций «Фенербахче» уверенно обыграл словенский футбольный клуб «Марибор».

21 августа на выезде со счётом 2:0 «жёлто-тёмно-синие» взяли верх над «Самсунспором».

«Твенте»

«Гордость Востока» вошла в пятёрку самых сильных команд Эредивизи чемпионата Нидерландов по итогам прошлого сезона. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «Твенте» за последнее время. С разницей в три мяча «Тюккерс» на выезде взял верх в матче 1-го тура чемпионата над командой «Алмере Сити». С общим счётом 5:0 по сумме двух встреч «Гордость Востока» выиграла у футбольного клуба «Рига» из Латвии в 1/2 плей-офф Лиги конференций.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Твенте» обыграл дома команду «Зволле».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фенербахче» – 1.64

Ничья – 4.10

Победит «Твенте» – 5.20

Победит «Фенербахче» с форой -1.5 – 2.57

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Восемь побед одержали «жёлтые канарейки» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Твенте» выиграл своих оппонентов в семи встречах

В двух матчах из трёх очных встреч «Гордость Востока» обыграла «Фенербахче».

Прогноз

На своём поле «жёлтые канарейки» с большой долей вероятности справятся с «Твенте». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на победу «Фенербахче». Обыграть «Гордость Востока» в ответной встрече на их поле будет не так просто.