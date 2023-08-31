«Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон», который состоится 2 сентября 2023 года
«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» после первых трёх туров нового сезона чемпионата Англии занимают семнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Юнайтед» за последнее время. Пять матчей к ряду «красно-бело-чёрные» проигрывают своим соперникам. С минимальным счётом в матче первого тура Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» уступил «стекольщикам» из Кройдона. С одинаковым счётом 1:2 «клинки» проиграли «Ноттингему» и «Ман Сити».
30 августа после серии пенальти «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение от «Линкольна» в 1/32 Кубка английской лиги.
«Эвертон»
«Ириски» на текущий момент в АПЛ находятся на последней строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Эвертона», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «клинками». В позапрошлом туре Премьер-лиги в сухую, пропустив четыре гола, «синие» проиграли «вилланам» из Бирмингема. С минимальным счётом «Эвертон» дома уступил «волкам» из Вулверхэмптона.
В 1/32 Кубка английской лиги со счётом 2:1 «ириски» взяли верх над командой «Донкастер».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шеффилд Юнайтед» – 2.95
- Ничья – 3.25
- Победит «Эвертон» – 2.55
- Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 5.05
- Обе забьют — нет – 1.89
- Обе забьют — да – 1.95
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
- В семи матчах из десяти последних «Шеффилд Юнайтед» проиграл
- За аналогичный период «Эвертон» уступил в трёх встречах.
Прогноз
Оба клуба начали сезон, мягко говоря, слабо. Непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде в предстоящей игре. Предлагаем сделать ставку на тотал в будущей встрече. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.66.