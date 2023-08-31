«Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон», который состоится 2 сентября 2023 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» после первых трёх туров нового сезона чемпионата Англии занимают семнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Юнайтед» за последнее время. Пять матчей к ряду «красно-бело-чёрные» проигрывают своим соперникам. С минимальным счётом в матче первого тура Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» уступил «стекольщикам» из Кройдона. С одинаковым счётом 1:2 «клинки» проиграли «Ноттингему» и «Ман Сити».

30 августа после серии пенальти «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение от «Линкольна» в 1/32 Кубка английской лиги.

«Эвертон»

«Ириски» на текущий момент в АПЛ находятся на последней строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Эвертона», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «клинками». В позапрошлом туре Премьер-лиги в сухую, пропустив четыре гола, «синие» проиграли «вилланам» из Бирмингема. С минимальным счётом «Эвертон» дома уступил «волкам» из Вулверхэмптона.

В 1/32 Кубка английской лиги со счётом 2:1 «ириски» взяли верх над командой «Донкастер».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 2.95

Ничья – 3.25

Победит «Эвертон» – 2.55

Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

В семи матчах из десяти последних «Шеффилд Юнайтед» проиграл

За аналогичный период «Эвертон» уступил в трёх встречах.

Прогноз

Оба клуба начали сезон, мягко говоря, слабо. Непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде в предстоящей игре. Предлагаем сделать ставку на тотал в будущей встрече. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.66.