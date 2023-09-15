«Халл Сити» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Халл Сити» – «Ковентри Сити», который состоится 15 сентября 2023 года

«Халл Сити»

После пяти туров Чемпион Лиги «Халл Сити» занимает шестое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «тигров». На выезде с разницей в один мяч «чёрно-янтарные» одержали победу над «Блэкберном». С шестнадцатой минуты встречи «бродяги» играли в меньшинстве и даже смогли открыть первыми счёт. Дубль ирландского нападающего Аарона Конноли позволил гостям одержать победу. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 4-го тура с командой «Бристоль Сити» (1:1).

2 сентября с минимальным счётом «Халл» выиграл у «Лестера» на их поле.

«Ковентри Сити»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «небесно-голубые» на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ковентри» за последнее время. Миром разошлись «небесно-голубые» в гостях с командой «Суонси» в рамках матча 3-го тура Чемпион Лиги (1:1). Ничью «Ковентри Сити» раскатал дома с «Сандерлендом» в игре следующего тура (0:0).

Со счётом 3:3 «небесно-голубые» на своём поле сыграли вничью с «Уотфордом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Халл Сити» – 2.75

Ничья – 3.45

Победит «Ковентри Сити» – 2.55

Победит «Ковентри Сити» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Только в одном матче из пяти последних «Ковентри» одержал победу

За тот же период «Халл Сити» выиграл в трёх встречах.

Прогноз

В прошлом сезоне «Халл» на своём поле взял верх над «Ковентри». В предстоящем матче, скорее всего, «тигры» повторят свой успех. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Ковентри Сити» коэффициент 2.75. После гостевой победы над «Лестером» выигрыш в будущей игре с «небесно-голубыми» не кажется чем-то невероятным.