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«Халл Сити» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:40
«Халл Сити» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Халл Сити» – «Ковентри Сити», который состоится 15 сентября 2023 года

«Халл Сити»

После пяти туров Чемпион Лиги «Халл Сити» занимает шестое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «тигров». На выезде с разницей в один мяч «чёрно-янтарные» одержали победу над «Блэкберном». С шестнадцатой минуты встречи «бродяги» играли в меньшинстве и даже смогли открыть первыми счёт. Дубль ирландского нападающего Аарона Конноли позволил гостям одержать победу. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 4-го тура с командой «Бристоль Сити» (1:1).

2 сентября с минимальным счётом «Халл» выиграл у «Лестера» на их поле.

«Ковентри Сити»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «небесно-голубые» на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ковентри» за последнее время. Миром разошлись «небесно-голубые» в гостях с командой «Суонси» в рамках матча 3-го тура Чемпион Лиги (1:1). Ничью «Ковентри Сити» раскатал дома с «Сандерлендом» в игре следующего тура (0:0).

Со счётом 3:3 «небесно-голубые» на своём поле сыграли вничью с «Уотфордом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Халл Сити» – 2.75
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Ковентри Сити» – 2.55
  • Победит «Ковентри Сити» с форой -1.5 – 4.85
  • Обе забьют — нет – 2.20
  • Обе забьют — да – 1.65
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Только в одном матче из пяти последних «Ковентри» одержал победу
  • За тот же период «Халл Сити» выиграл в трёх встречах.

Прогноз

В прошлом сезоне «Халл» на своём поле взял верх над «Ковентри». В предстоящем матче, скорее всего, «тигры» повторят свой успех. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Ковентри Сити» коэффициент 2.75. После гостевой победы над «Лестером» выигрыш в будущей игре с «небесно-голубыми» не кажется чем-то невероятным.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:38
Игра двух команд, которые играют от обороны. Поэтому Тм 2,5 хорошо в этом матче просматривается.
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