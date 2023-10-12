Словения – Финляндия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Словения – Финляндия, который состоится 14 октября 2023 года.

Словения

Словенская сборная разделяет первое место в группе с сборной Дании. Четыре команды продолжают борьбу за выход на Евро-2024, всего четыре тура осталось до завершения квалификации. В пятом туре сборная Словении одержала победу дома над сборной Северной Ирландии со счетом 4:2.

В шестом туре на выезде не оставили шансов аутсайдеру сборной Сан-Марино, одержав победу со счетом 4:0.

Финляндия

Финны идут на третьем месте в группе, набрав на одно очко меньше, чем лидеры. Команда показывает стабильную игру, одержав четыре победы в шести матчах. Два поражения финской сборной пришли в поединках с сборной Дании, в первом туре на выезде со счетом 1:3, и в матче последнего тура, где они уступили датчанам 0:1.

В пятом туре на выезде обыграли сборную Казахстана(1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Словении – 1.90

Ничья – 3.45

Победит сборная Финляндии – 4.70

Победит сборная Словении с форой -1.5 – 3.65

Обе забьют — нет – 1.66

Обе забьют — да – 2.24

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.45

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

Сборная Словении не проигрывает на домашней арене в этом календарном году.

Сборная Финляндии забивает во всех выездных встречах текущей квалификации.

В очных встречах команд преимущество на стороне финнов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу Словении по коэффициенту 1.90. Календарь предстоящих матчей позволяет финской сборной не форсировать события в матче с словенцами и играть на ничейный исход. Такой подход в большинстве случаев заканчивается потерей очков. В данном матче мы склоняемся к минимальной победе хозяев.