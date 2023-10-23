«Фиорентина» – «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 октября 2023, 17:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Фиорентина» – «Эмполи», который состоится 23 октября 2023 года

«Фиорентина»

«Фиорентина» идет на четвертом месте после восьми сыгранных туров. Подопечные В. Итальяно показывают качественный футбол, что позволяет команде стабильно набирать очки. В седьмом туре на своем поле обыграли в сухую «Кальяри»(3:0).

В восьмом туре неожиданно победили на выезде действующего чемпионата Италии «Наполи» со счетом 3:1.

«Эмполи»

«Эмполи» с четырьмя очками на своем счету занимает восемнадцатое место в итальянской Серии А. Команда только в последних сыгранных матчах добыла свою первую победу в чемпионате. В рамках шестого тура на домашней арене обыграли «Салернитану» со счетом 1:0.

В последнем туре сыграли в нулевую ничью с «Удинезе»(0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.41

Ничья – 5.00

Победит «Эмполи» – 8.20

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 – 2.11

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

«Фиорентина» не проигрывала в текущем чемпионате на своём поле.

«Эмполи» на выезде в этом сезоне пропустила двенадцать мячей.

В последних пяти встречах между командами только одна была сыгранна на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Фиорентины» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.11. «Эмполи» в данном сезоне набирает очки исключительно на домашней арене, когда соперник дает им возможность навязать свою игру. В выездном матче с «Фиорентиной» такой возможности не будет.