«Фиорентина» – «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Фиорентина» – «Эмполи», который состоится 23 октября 2023 года
«Фиорентина»
«Фиорентина» идет на четвертом месте после восьми сыгранных туров. Подопечные В. Итальяно показывают качественный футбол, что позволяет команде стабильно набирать очки. В седьмом туре на своем поле обыграли в сухую «Кальяри»(3:0).
В восьмом туре неожиданно победили на выезде действующего чемпионата Италии «Наполи» со счетом 3:1.
«Эмполи»
«Эмполи» с четырьмя очками на своем счету занимает восемнадцатое место в итальянской Серии А. Команда только в последних сыгранных матчах добыла свою первую победу в чемпионате. В рамках шестого тура на домашней арене обыграли «Салернитану» со счетом 1:0.
В последнем туре сыграли в нулевую ничью с «Удинезе»(0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 1.41
- Ничья – 5.00
- Победит «Эмполи» – 8.20
- Победит «Фиорентина» с форой -1.5 – 2.11
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.90
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31
Статистика
- «Фиорентина» не проигрывала в текущем чемпионате на своём поле.
- «Эмполи» на выезде в этом сезоне пропустила двенадцать мячей.
- В последних пяти встречах между командами только одна была сыгранна на тотал больше 2.5 мячей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Фиорентины» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.11. «Эмполи» в данном сезоне набирает очки исключительно на домашней арене, когда соперник дает им возможность навязать свою игру. В выездном матче с «Фиорентиной» такой возможности не будет.