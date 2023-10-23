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«Фиорентина» – «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

23 октября 2023, 17:22
«Фиорентина» – «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Фиорентина» – «Эмполи», который состоится 23 октября 2023 года

«Фиорентина»

«Фиорентина» идет на четвертом месте после восьми сыгранных туров. Подопечные В. Итальяно показывают качественный футбол, что позволяет команде стабильно набирать очки. В седьмом туре на своем поле обыграли в сухую «Кальяри»(3:0).

В восьмом туре неожиданно победили на выезде действующего чемпионата Италии «Наполи» со счетом 3:1.

«Эмполи»

«Эмполи» с четырьмя очками на своем счету занимает восемнадцатое место в итальянской Серии А. Команда только в последних сыгранных матчах добыла свою первую победу в чемпионате. В рамках шестого тура на домашней арене обыграли «Салернитану» со счетом 1:0.

В последнем туре сыграли в нулевую ничью с «Удинезе»(0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фиорентина» – 1.41
  • Ничья – 5.00
  • Победит «Эмполи» – 8.20
  • Победит «Фиорентина» с форой -1.5 – 2.11
  • Обе забьют — нет – 1.91
  • Обе забьют — да – 1.90
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

  • «Фиорентина» не проигрывала в текущем чемпионате на своём поле.
  • «Эмполи» на выезде в этом сезоне пропустила двенадцать мячей.
  • В последних пяти встречах между командами только одна была сыгранна на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Фиорентины» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.11. «Эмполи» в данном сезоне набирает очки исключительно на домашней арене, когда соперник дает им возможность навязать свою игру. В выездном матче с «Фиорентиной» такой возможности не будет.

Все комментарии
idres
idres
23 октября в 18:30
Фиорентина банально сильнее по всем показателям: и по статусу, и по составу, и по игре. Логично, что коллектив из топ-4 идёт явным фаворитом в матче против команды из зоны вылета, которая проигрывает почти всем подряд. На выезде Эмполи пока очков не набирал в текущем сезоне. А для "фиалок" данный матч как раз домашний. Хозяева в среднем за игру пока отличаются чаще двух раз. Гости забили за 8 туров лишь один гол. Скорее всего для победы Фиорентине хватит и одного-двух точных ударов. Ну а так как коэффициент на фаворита очень мал, слегка увеличу его форой (-1). На классе "фиалки" должны спокойно забирать три очка.
Гость
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