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«Кайзерслаутерн» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:40
«Кайзерслаутерн» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Кайзерслаутерн» – «Кёльн», который состоится 31 октября 2023 года

«Кайзерслаутерн»

«Кайзерслаутерн» идёт на шестом месте во Второй Бундеслиги с восемнадцатью очками в своём активе. «Красные дьяволы» имеют лучшую атаку в лиге со средним показателем два и более гола за матч. В центральном матче прошлого тура сыграли в зрелищную ничью с «Гамбургом» со счётом 3:3.

В матче Кубка Германии предыдущего раунда обыграли команду из пятого дивизиона, «Рот-Вайсс Кобленц», со счётом 5:0.

«Кёльн»

«Кёльн» один из аутсайдеров Бундеслиги на данный момент. Команда набрала четыре балла после девяти сыгранных туров. Такой результат не может радовать болельщиков, и в первую очередь нужно решать проблемы с забитыми мячами. В предыдущем туре чемпионата проиграли «Лейпцигу» со счётом 0:6.

В 1/32 Кубка Германии не без проблем прошли команду из Второй Бундеслиги, «Оснабрюк», со счётом 3:1 (после дополнительного времени).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кайзерслаутерн» – 2.90
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Кёльн» – 2.39
  • Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 4.45
  • Обе забьют — нет – 2.51
  • Обе забьют — да – 1.53
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.38

Статистика

  • «Кайзерслаутерн» на своём поле в этом сезоне отличился в воротах соперников семнадцатью голами.
  • «Кёльн» проигрывает в гостях три матча подряд.
  • Последняя очная встреча команд состоялась в рамках Второй Бундеслиги в 2014 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.53. Учитывая все статистические данные, мы можем предположить, что нас ждёт результативная встреча, которая возможно завершится победой хозяев с разницей в один или два мяча.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк кёльн
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 16:20
“Кельн” провалил стартовый отрезок чемпионата. В девяти сыгранных турах “козлы” добыли всего одну победу, проиграв при этом в семи случаях. Разгромное поражение от “РБ Лейпциг” в прошлом туре с разницей в шесть мячей не стало чем-то удивительным. “Кайзерслаутерн”, напротив, взял верх в четырех из пяти предыдущих домашних матчей, лишь раз сыграв вничью.
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