«Кайзерслаутерн» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Кайзерслаутерн» – «Кёльн», который состоится 31 октября 2023 года

«Кайзерслаутерн»

«Кайзерслаутерн» идёт на шестом месте во Второй Бундеслиги с восемнадцатью очками в своём активе. «Красные дьяволы» имеют лучшую атаку в лиге со средним показателем два и более гола за матч. В центральном матче прошлого тура сыграли в зрелищную ничью с «Гамбургом» со счётом 3:3.

В матче Кубка Германии предыдущего раунда обыграли команду из пятого дивизиона, «Рот-Вайсс Кобленц», со счётом 5:0.

«Кёльн»

«Кёльн» один из аутсайдеров Бундеслиги на данный момент. Команда набрала четыре балла после девяти сыгранных туров. Такой результат не может радовать болельщиков, и в первую очередь нужно решать проблемы с забитыми мячами. В предыдущем туре чемпионата проиграли «Лейпцигу» со счётом 0:6.

В 1/32 Кубка Германии не без проблем прошли команду из Второй Бундеслиги, «Оснабрюк», со счётом 3:1 (после дополнительного времени).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кайзерслаутерн» – 2.90

Ничья – 3.80

Победит «Кёльн» – 2.39

Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 4.45

Обе забьют — нет – 2.51

Обе забьют — да – 1.53

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.38

Статистика

«Кайзерслаутерн» на своём поле в этом сезоне отличился в воротах соперников семнадцатью голами.

«Кёльн» проигрывает в гостях три матча подряд.

Последняя очная встреча команд состоялась в рамках Второй Бундеслиги в 2014 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.53. Учитывая все статистические данные, мы можем предположить, что нас ждёт результативная встреча, которая возможно завершится победой хозяев с разницей в один или два мяча.