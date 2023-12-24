«51 % на „Сити“, а 49 % на „Ливерпуль“». Моуриньо пошутил о шансах «Арсенала» на чемпионство

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вчера, 10:13

На пути «канониров» к титулу немало преград.

Моуриньо желает «Арсеналу» выиграть АПЛ

В разговоре на подкасте Оби Микела – бывшего хавбека «Челси», Жозе был в отличном настроении. На вопрос о будущем чемпионе Англии португалец ответил с юмором:

Думаю, 51 % на победу «Манчестер Сити», а 49 % на успех «Ливерпуля». Конечно, «Челси» и МЮ не выиграют АПЛ . Не «Арсенал»? Нет... Но оставлю соперничество. Честно говоря, хотел бы, чтобы «Арсенал» победил. Буду рад чемпионству «канониров». Буду рад, если они прервут гегемонию «Сити». Но у «горожан» два состава.

В шутке Жозе есть скрытый смысл. «Арсенал» из тех команд, которые без сторонней помощи обнулят свои шансы на чемпионство, хотя арбитры АПЛ им тоже могут помочь. И хотя многие порадуются завершению гегемонии «Манчестер Сити», ведь иначе будет четыре года один чемпион – Гвардиола, «канониры» далеко от заветной мечты.

Одна из причин – Артета остается учеником Хосепа. Вчера против «Ливерпуля» на «Энфилд Роуд» лондонская команда, которая заставила «красных» дома плотно встать в оборону после перерыва, едва не проиграла. Достаточно было меткого удара Александер-Арнольда в контратаке хозяев впятером против фактически одного игрока.

В последний раз «Арсенал» доминировал на стадионе «Ливерпуля» в 2012-м, тогда Тренту было четырнадцать лет. Теперь латералю двадцать пять, и он попал в перекладину в яркой атаке. Артета был чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити» как помощник Гвардиолы, любит подколоть бывшего начальника на тему «защитной» природы стиля «горожан».

Но разве «канониры» не применяют похожие методы? Так почему копия должна быть лучше оригинала? В финале клубного ЧМ разгромом «Флуминенсе» Гвардиола ещё раз напомнил о статусе одного из лучших тренеров в истории футбола. Когда на такого человека работает целое нефтяное государство, то даже богатому «Арсеналу» тяжело тягаться с манкунианцами.

Соперники изучили старые ходы «канониров»

В прошлом метод Артеты смотрелся свежее, чем сейчас. Центральные поединки АПЛ в новом сезоне несколько раз превращались в безумные перестрелки, где четыре гола одной стороны стали правилом. Но если смотреть игры «Арсенала», то видим как раз рациональный подход. Победили «Манчестер Сити» в серии пенальти в Суперкубке Англии, а после этого частенько выигрывали с разницей в один мяч. Соперники начали изучать команду Артеты тщательнее после прошлого успешного до кульминации сезона.

Но развязка была в пользу «Манчестер Сити», что все тоже запомнили. «Арсенал» упустил исторический шанс, а теперь мечтает создать ещё одну ситуацию в свою пользу. Для этого в матче с тремя ударами в створ ворот победили «Манчестер Сити», и это зрелище сомнительного качества. У команды Гвардиолы не набралось даже пяти ударов по воротам Райи. В ничейном матче «Ливерпуля» и «Арсенала» тоже мало контактов вратарей и мяча – 5 ударов в створ ворот и выстрел Трента в перекладину.

А лучше всего изменение отношения соперников к «канонирам» показывает поединок в Бирмингеме. «Астон Вилла» учтиво отдала сопернику мяч – «Арсенал» с ним возился 61 % игрового времени. Но даже когда никто не мешал пасовать, а мяч доходил до голкипера Мартинеса, бывший страж ворот «канониров» не пропустил. Эмилиано шесть лет назад, будучи запасным вратарем в лондонском клубе, подписал свою фотографию: «Мое время ещё придет». Голкипер не ошибся, особенно это касается сборной Аргентины.

И раз тренер Эмери обыграл бывший клуб «Арсенал», то вместе с ноябрьскими приключениями Артеты в гостях у «Ньюкасла» и ничьими с «Тоттенхэмом» и «Челси» получаем достаточно аргументов для вывода. Центральные соперники выучили игру Артеты. Хотя у Микеля не возникло больших проблем на пути к победе над МЮ , хотя увидел победный гол Мартинелли в конце матча против Гвардиолы, не всегда получится спастись на последних секундах игры. «Канонирам» пора искать новые подходы в атаке.

Сака успешно отрывают на правом фланге от Уайта. Букайо зажимают три опекуна. Зинченко постоянно смещается в центр, но это гарантирует контратаки соперников с выходом на ударные позиции по его левому флангу. Физически нельзя одновременно быть в двух местах. Круто смотрится новичок Райс, зато «Арсеналу» по-прежнему не хватает правильной игры центрального форварда. У Жезуса всего три гола, это на два меньше, чем у запасного нападающего Нкетиа, а он не новый Нванкво Кану.

На команде Артеты висит печать неудачников

Даже Лигу Европы не выиграли. Последний раз «Арсенал» стал чемпионом Англии в 2004-м. Пройдет минимум двадцать лет до нового титула. Но для «золотой» весны нужно, чтобы спад «Манчестер Сити» затянулся, во что не верится. Также очевидно, что «Ливерпуль», являясь более сырым продуктом, чем выдержанная команда Артеты, будет за счет тактической структуры и характера вести борьбу за высокие места с «Арсеналом».

Клопп не сдался даже без идеальной линии обороны с потерями, без привычной работы в центре поля, где сами по себе игроки симпатичные, а стройный оркестр не создали. «Ливерпуль» опасен даже без нового Суареса. У «Арсенала» «концертов» в нынешнем составе было больше, чем у «красных». Но даже удачные матчи в исполнении Райса и Хаверца не отменяют годы страданий и несуразных поражений. Далеко ходить не нужно.

Гвардиола напомнил, что догнал и перегнал «Арсенал». Только команда с нависающим давлением старых неудач может отдать подобное преимущество. Если «горожане» выиграют перенесенный матч, то разница с «Арсеналом» будет всего три пункта. Даже «Тоттенхэм», хотя у них была серия неудач, уступает команде Артеты всего на четыре очка. Против титула Микеля говорит не только история со сменой голкипера и отсутствие крутого снайпера.

«Арсенал» – симпатичная команда. Похвально желание играть первым номером. Всегда есть множество мелких красивых ходов, начиная с игры плеймейкера Эдегора между линиями и заканчивая выходом в атаку через защитника Салиба. Но «Манчестер Сити» опытный, а Клопп и Салах не привыкли сдаваться, поэтому вся борьба впереди. Если бы Моуриньо не шутил, то отдал бы 40 % на титул Гвардиоле, а по тридцать раздал Клоппу и Артете.

Фаворит слишком сильный, а у «канониров» много потерь очков на выезде – в четырех матчах из девяти, чтобы мгновенно воспользоваться заминкой «Манчестер Сити». Чемпионство разыграют весной. К тому времени Артете не помешает джокер. Отказ «Арсенала» от покупки сильного центрфорварда зимой будет роковой ошибкой. Жезус и Нкетиа не элитные бойцы, а Хаверц не форвард, поэтому немца и перевели ниже по схеме.