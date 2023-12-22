Поединок определит лидера АПЛ. У Артеты матч с неудобным соперником на нелюбимой территории

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вчера, 21:45

На выезде с «Ливерпулем» тяжело.

О делах «Ливерпуля»

- Сейчас закрепиться в ранге лидера Премьер-Лиги не получается ни у кого. Дольше остальных продержался «Манчестер Сити». Но «горожан» сталкивали ниже дважды. У «Арсенала» была пара туров на первой строчке – затем туда ворвался «Ливерпуль». Что касается «красных», они задержались на вершине только на 1 тур. Игра с «Манчестер Юнайтед» сложилась скверно – приехавшие на «Энфилд» манкунианцы выбрали оборонительный стиль игры, Андре Онана показал на удивление уверенную игру. В итоге «красные дьяволы» сохранили вполне неплохие для них 0:0. А вот для «мерсисайдцев» это означало, что они теряют лидерство. «Канониры» в 17-м туре сошлись с «Брайтоном», тоже кризисным соперником – и без труда одержали победу (2:0). Лондонцы – снова первые в АПЛ .

- В то же время подопечные Юргена Клоппа выдают отличный отрезок. Первую строчку упустили, но не стоит забывать – команда только летом значительно обновилась. И уже показывает отличный результат. В чемпионате за 17 туров – лишь одно поражение (1:2 от «Тоттенхэма»). Начиная с ноября «красные» прошли два напряжённых топ-матча – с «Ман Сити» спасли 1 балл, но с «Юнайтед» скорее потеряли 2.

- К слову о манкунианцах — Клопп не забыл о закрытой игре соперника и «уколол» тен Хага после того, как «Ливерпуль» оформил 5:1 с «Вест Хэмом» в Кубке Лиги:

Сегодня все получилось, а в воскресенье − нет. Я не уверен, что мне позволено говорить о том, что сделал «Юнайтед», но они глубоко оборонялись.

Всё, что разжигает спортивную злость, – к лучшему. На следующую встречу у обоих будет серьёзная мотивация.

- Контраргумент для провала с МЮ – напряжённый график, в котором «Ливерпулю» удаётся держать марку качества. Лишь недавно удалось покончить с Лигой Европы – групповую стадию прошли с двумя поражениями. Но англичане остались лидерами квартета – и вышли напрямую в 1/8 финала. Коллектив вообще считается фаворитом турнира – и по составу, и по оценкам букмекеров. Разве что в футбол играют не котировки и не оценочные стоимости – а конкурировать с мерсисайдцами будут злой «Милан» и набравший ход «Байер». В любом случае до весны о еврокубках можно не думать.

- Уже к весне встанет вопрос, что для Клоппа важнее. Еврокубки – это, конечно, классно. Но ЛЕ не выдерживает сравнения с чемпионатом – в АПЛ стоит цель вернуться в топ-3 после прошлогоднего провала, плюс клуб соскучился по гимну ЛЧ . Ради этого вторым по значимости еврокубком можно пожертвовать.

- Атмосфера поединка мерсисайдцев с «канонирами» сродни финалу – в нём подведутся промежуточные итоги сезона. Сейчас это главные конкуренты за титул – «Ман Сити» притаился и стагнирует, в претензии «Астон Виллы» нет полной веры (клубу может не хватить стабильности), остальные («Ньюкасл», МЮ , «Тоттенхэм») – в кризисе. Между тем «Ливерпулю» из-за солидного списка травмированных придётся экспериментировать.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Гравенберх, Эндо, Собослаи – Диас, Нуньес, Салах.

О делах «Арсенала»

- Ненадолго ушедшие в тень лидеры возвращаются на вершину. Для конкурентов даже одного поражения «канониров» хватило, чтобы спихнуть их с 1-й строчки. В то же время – речь об игре с «Астон Виллой», прямым конкурентом «Арсенала». С таким соперником права на ошибку и правда не было – но Унаи Эмери отобрал у своего соотечественника 3 очка. А место «Арсенала» в таблице занял «Ливерпуль». К слову, лидерство лондонцы быстро вернули, обыграв «Брайтон» (2:0) – в последних 6 встречах подопечные Микеля Артеты лишь раз остались без очков, так что в целом клуб идёт по дистанции крайне уверенно.

- Если сравнивать с предыдущим сезоном, «пушкари» ощутимо просели. Тогда к восемнадцатому туру в активе команды было уже 43 очка. И при этом погоню за лидером вели «горожане». Сейчас коллектив уже уступил «Астон Вилле» и «Ньюкаслу», поделил очки с «Фулхэмом», «Тоттенхэмом» и «Челси». Правды ради проседают и остальные гранды – «Сити» вообще откатился к «Тоттенхэму» из-за спада. «Ньюкасл» и «Юнайтед» вообще за пределами топ-5, «Челси» — как обычно, на окраине топ-10. На этом фоне «Арсенал» ещё неплохо держится.

- Главная задача для лондонцев сейчас – сформировать максимально возможный отрыв от конкурентов к концу февраля. Тогда вернутся еврокубки – и лондонцам потребуется играть на 2 фронта. Еврокубковым пожертвовать нельзя – там плей-офф ЛЧ , топ-противостояния и доходы призовыми. Соперник по 1/8 финала – «Порту».

- Для этого Артета просит у руководства очередную волну усиления. На этот раз испанскому менеджеру нужны форвард, хавбек и крайние защитники. На острие присматриваются к Айвену Тоуни. Страйкер «Брентфорда» вышел на топ-уровень в АПЛ , но сейчас отбывает дисквалификацию до января. Также в списках «канониров» — Канселу, защитники «Жироны» и «Спортинга». Правда, есть одно «но» – «Арсенал» уже прилично вложился в трансферы летом, поэтому для новых покупок зимой клубу потребуется и от кого-то избавиться (где-то тоскливо в сторону «Челси» посматривает Рамсдейл).

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Райя – Зинченко, Магальяес, Салиба, Уайт – Эдегор, Райс, Хаверц – Мартинелли, Жезус, Сака.

О противостоянии

- В играх «Арсенала» на «Энфилде» есть прогресс – уже в двух встречах кряду лондонцы не терпели в гостях поражение. Но и не побеждали – расходились ничьей.

- В целом статистика последних матчей – на стороне хозяев. 11 побед у «Ливерпуля», 4 – у «Арсенала». 5 ничьих.