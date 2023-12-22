Предрождественская пора ударила по «Сити», МЮ и «Ньюкаслу». «Астон Вилла» — главное открытие АПЛ

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вчера, 19:01

Боксинг-дэй – тяжёлое испытание.

Традиции АПЛ в декабре – плотный график для клубов и много топ-матчей. Команды часто играют через 2 дня на третий. Всё ради зрелища. Рассказываем, как переносят испытание в топ-5 на этот раз, кто уже прошёл самые тяжёлые игры, а кому они только предстоят.

У «Сити» самые серьёзные потери в топ-5

И всё это под дополнительную нагрузку в виде заключительного тура еврокубков, Кубка Лиги. «Горожане» об этом позаботились заранее – с внутренним Кубков распрощались. Но поступить так с ЛЧ совесть не позволяла. К началу декабря банда Гвардиолы уже наделала ошибок – 4:4 с «Челси», 1:1 с «Ливерпулем» били по турнирному положению – и в итоге «Ман Сити» отпустил лидерство. Вслед за игрой с «Лейпцигом» предстояла принципиальная встреча с «Тоттенхэмом». Потом ещё и «Астон Вилла» — непредсказуемый соперник.

В результате стагнирующие «шпоры» тоже поделили очки с «горожанами», а «Вилла» — и вовсе нанесла им поражение. В гостях с «Лутоном» (чемпионат) и «Црвеной Звездой» ( ЛЧ ) удалось одержать победы – но там «небесно-голубые» оставили все силы. 16 декабря «Сити» наказал уже «Кристал Пэлас».

С боксинг-дэй «горожане» справляются ужасно. Есть конечно, и «Юнайтед» с «Ньюкаслом» — но именно по «Сити» уплотнение графика ударило сильнее всего.

«Вилла» разобралась с серьёзнейшими соперниками

Вроде у «львов» нет элитных исполнителей, запаса прочности, длинной скамейки. Но именно они отлично проходят дистанцию. После раннего вылета из Кубка Лиги оставалось только распределять силы между Премьер-Лигой и Лигой Конференций. В то же время декабрь для Эмери начинался двумя встречами с соотечественниками – после выезда к «Борнмуту» надо было играть с «Сити» Пепа Гвардиолы и «Арсеналом» Микеля Артеты. Оба коллектива – монстры АПЛ с сильнейшими составами и возможностями. И даже так «Вилла» расправилась с ними – 6 очков из 6 возможных. На этом фоне даже ничьи с тем же «Борнмутом» и «Зриньски» простительны.

После таких успехов «львы» забрались на третью строчку и даже сформировали отрыв от «Сити», «Тоттенхэма» и других. Вполне возможно, дело в том, что у «Виллы» ещё не накопилась чемпионская усталость, которая нависла над «Сити» — «горожане» уже не раз проходили эту дистанцию, собирали все нервы в кулак и зимой демонстрировали титаническую выдержку. Под постоянным напряжением струна рано или поздно рвётся. У «львов» этого нет – чувствуется даже по заявлениям Эмери:

Сейчас стоит порадоваться, но нужно сохранять баланс. Хочу, чтобы мы были сбалансированной командой с менталитетом победителей. Знаем, где мы находимся в таблице, но за нами «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», так что будет очень тяжело. Но мы сосредоточены в каждом матче и стараемся быть конкурентоспособными.

«Вилла» смотрится свежо – и готова наращивать преимущество.

«Юнайтед» и «Ньюкасл» выступили хуже конкурентов

По кому удар пришёлся особенно сильный – так это по манкунианцам и «сорокам». Если до этого поражения хотя бы чередовались с победами, то теперь последовал масштабный обвал.

Подопечные Эрика тен Хага провалили еврокубковый сезон и не смогли пробиться даже в ЛЕ – в конце ноября они поделили очки с «Галатасараем», а в середине декабря ожидаемо уступили «Баварии».

При этом если в ноябре «красные дьяволы» с середняками и аутсайдерами АПЛ выдали 3 «сухих» победы, то за 4 игры декабря победа только одна. МЮ обыграл «Челси», «задушил» «Ливерпуль» (0:0). Но в ничьей с мерсисайдцами не было ничего красивого, а в важнейшем поединке с «Ньюкаслом» «Юнайтед» проиграли 0:1. С «Борнмутом» — вообще – 0:3. Уже к Новому году у клуба может появиться другой тренер – или хотя бы последуют изменения в составе.

К слову, проблемы есть и у конкурентов. «Ньюкасл» обыграл МЮ – но провалил игры с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом», теперь подправил дела победой над «Фулхэмом». Только с «Юнайтед» они в 1 балле друг от друга – а «шпоры» увеличили отрыв до 4 баллов. В боксинг-дэй отрыв будет только увеличиваться.

Для «Арсенала» тяжелейший отрезок – сейчас

Остальные уже прошли проверку топ-матчами, а вот «канонирам» остался последний. До этого «канониры» уже встречались с «Тоттенхэмом», «Ман Сити», «Юнайтед», «Ньюкаслом». С двумя из конкурентов допустили осечки, плюс кто-то из середняков успел отобрать очки. Поэтому неожиданное поражение от «Астон Виллы» отозвалось неприятным падением на 2-е место. Тем более после этого ещё предстояло финишировать в группе ЛЧ и принимать на своём поле «Брайтон». Чтобы не отпустить «Ливерпуль» ещё дальше, очки терять было нельзя – к тому же соперником по следующему же туру были сами «мерсисайдцы». После победы над «чайками» Артета был воодушевлён:

Невероятная игра. От начала и до конца было приятно наблюдать, как мы играли против очень хорошей команды. Даже в перерыве счет этого не отражал. Мы полностью заслужили победу в этом матче. У нас было 15 ударов [в первом тайме] – это много. Мы должны были продолжать. Нам не хватало точности.

Теперь – очередной важный момент. В очном противостоянии с «горожанами» «Арсенал» уже добыл победу. Время показало, что бороться за титул готов и «Ливерпуль».