Победитель ЛЧ и тренер, открывший «Наполи», тряхнут стариной. В Серии А – поединок ветеранов

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вчера, 10:15

У обоих дела не складываются.

«Рома» застряла с Моуриньо

Моуриньо не так часто сталкивался с необходимостью перезапустить слабый проект. Был, конечно, кризисный «Манчестер Юнайтед» – но там португальского менеджера снабжали трансферами. В «Роме» сошлись кризис клуба и отсутствие ресурсов, чтобы выправить ситуацию.

И год от года в римском коллективе при Жозе не наблюдается никакого прогресса. Сначала стали шестыми, набрав 63 очка, пробились в еврокубки. В следующем сезоне – те же 63 балла, но уже 7-я строчка. В плюс возрастному наставнику сыграл тот факт, что итальянцы пробились в финал Лиги Европы (уступили «Севилье»).

Теперь результаты коллектива ещё хуже. Римлянам не под силу соперничать с «Аталантой», «Фиорентиной», «Наполи». Даже с «Болоньей» в их нынешней форме. Команда начала с одной победы в 6 турах – при этом уступила «Вероне» и «Дженоа», поделила очки с «Торино» и «Салернитаной».

И только в октябре тренеру удалось выправить ситуацию – победы над «Фрозиноне», «Кальяри», «Монцей». После 0:1 от «Интера» – ещё 5 матчей без поражений.

Но при том, что конкуренция за еврокубки возросла, в рывок «Ромы» в топ-5 уже не верится.

Лукаку — единственный топ-трансфер

Есть в этом и вина руководства. В последние годы коллектив только стагнирует – на трансферном рынке у римлян связаны руки. В сезоне-21/22 под Моуриньо клуб солидно закупился – взяли Тэмми Абрахама (41 млн евро), Мараша Кумбуллу (26,5 млн евро), Элдора Шомуродова (18 млн евро) и других.

Только вот результата кампания не принесла. Позднее о подобных тратах можно было забыть. «Рома» искала счастья на рынке свободных агентов. Год назад урвала Пауло Дибалу – аргентинец освободился от обязательств перед «Ювентусом» и приехал в Рим.

В минувшее межсезонье стратегия та же – свободные агенты или аренды. Подвернулся отличный кейс с Ромелу Лукаку. Моуриньо отмечал, насколько важен для него бельгийский форвард:

С момента трансфера он полностью посвятил себя команде… Ромелу – игрок иного профиля, нежели другие наши форварды. Нам еще нужно разобраться, как с ним играть, да и он пока не знает, как играть с нами. Ромелу должен быть счастливым, чувствовать любовь и востребованность. Он приехал к нам и сразу понял, что нам нужен такой игрок. Он любит побеждать. Не думаю, что у «Интера» есть основания злиться, он выиграл дерби со счетом 5:1, там и так много выдающихся нападающих. Пусть порадуются за своего бывшего тренера, которому действительно был нужен форвард.

Только суть в том, что при такой стратегии развития римляне продолжат топтаться на месте – и это в лучшем случае. В 2021 году «Рома» по совокупной стоимости состава тоже была 6-й, но стоимость эта составляла 381 млн евро, а отрыв от «Фиорентины» – почти 60 млн. Сейчас ценник на всех игроков «Ромы» упал до 323 миллионов.

Маццарри использует козыри «Наполи»

Неаполитанцы продолжают обживаться при Вальтере Маццарри в качестве главного тренера. Возрастной наставник изучил сильные стороны команды – использует наработки предшественников.

В центре поля остаётся ударная связка Ангисса-Лоботка-Зелиньски. Франку при игре в атаке уделяется особая роль – он может врываться в финальную треть, даже в чужую штрафную. За его перемещениями следят и заполняют свободные зоны Политано и Ди Лоренцо.

Не забывают и о Хвиче. Перегруз фланга и быстрый перевод на грузинского вингера – по-прежнему один из козырей неаполитанцев. А Осимхена всё так же используют для того, чтобы зацепиться за мяч при вертикальных атаках.

«Наполи» ищет возможность преобразиться

Отсюда привычные глазу «4-3-3». При этом Маццарри в каждой из своих команд использовал схемы с тремя центральными защитниками. Сейчас неаполитанцы ждут момента, когда получится перевести дух и ввести новые настройки.

Сейчас на это времени нет. «Наполи» проходил групповую стадию Лиги чемпионов, продолжает играть в чемпионате. В ЛЧ удалось добыть путёвку в плей-офф, но против «Униона» и «Реала» сыграли ужасно.

Что касается Серии А, действующий обладатель «скудетто» продолжает стагнировать. После игры со «сливочными» «Наполи» ещё уступил «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:1). После победы над «Кальяри» в Кубке неожиданно вылетели от «Фрозиноне».

В сторону первой тройки команда Маццарри теперь даже не смотрит – надо удержаться от дальнейшего падения. Отставание от «Болоньи» из зоны Лиги Европы – 1 балл. Но и идущие ниже «Аталанта» и «Рома» – в 1-2 очках.

Противостояние ветеранов цеха

Маццарри и Моуриньо стагнируют в профессиональном плане, хотя своё дело знают. Жозе уже недоступны команды ранга «Реала», «Челси», даже МЮ . После работы в «Тоттенхэме», который португалец недавно высмеял, – вообще не думающая о трофеях «Рома».

Вальтер был идейным вдохновителем прекрасного «Наполи» начала 2010-х. Но в последние годы удалился в итальянскую глубинку и сидел без работы больше года.

В то же время один из них умеет ставить яркий атакующий футбол, где всё решает импровизация. Неаполитанцам предстоит привыкнуть к такой парадигме. На другой чаше весов – не универсальная оборонительная машина, но надёжный автобус Моуриньо.

Может, соперники и захотят тряхнуть стариной – тогда будет на что посмотреть. Но фаворитом остаётся «Наполи».