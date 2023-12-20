Определился состав участников Зимнего кубка РПЛ

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сегодня, 17:03

В Зимнем кубке РПЛ 2024 года сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Аль-Шабаб». Турнир носит товарищеский характер. Он пройдёт с 2 по 14 феврале в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян».

Каждая из команд сыграет друг с другом по круговой системе, а победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков после трёх матчей. В рамках предстоящего турнира организаторы также планируют использовать нововведения, которые помогут создать для болельщиков эффект присутствия.