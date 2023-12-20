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Определился состав участников Зимнего кубка РПЛ

сегодня, 17:03

В Зимнем кубке РПЛ 2024 года сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Аль-Шабаб». Турнир носит товарищеский характер. Он пройдёт с 2 по 14 феврале в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян».

Каждая из команд сыграет друг с другом по круговой системе, а победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков после трёх матчей. В рамках предстоящего турнира организаторы также планируют использовать нововведения, которые помогут создать для болельщиков эффект присутствия.

Напомним, победителем Зимнего кубка РПЛ 2023 года является «Спартак».

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Все комментарии
MishaBigdan
MishaBigdan
сегодня в 21:34
Многократным обладателем деревянного кубка снова станет Спартак
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 19:23
Зато там Промес будет играть за Спартак Он теперь налоговый резидент ОАЭ, получил резидентскую визу в ОАЭ и его там не закроют. Если конечно Голландия не пошлет запрос на экстрадицию. Но поскольку приговора окончательного еще нет, он спокойно там может находиться, такого запроса не будет
487j249y5bzf
487j249y5bzf
сегодня в 17:47
турнир это хорошая подготовка, надеюсь, будем успешны как на турнире так и весной в чемпионате..
112910415
112910415
сегодня в 17:41
скромный какой-то состав (
idres
idres
сегодня в 17:38
Ну вот для Спартака возможность выиграть хоть что то в этом сезоне...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:24
Как бы "Спартак" и прежде всего "Ростов" не наелись футболом до начала второго круга. Слишком много матчей. Когда мышцы, тело и мозг должны отдыхать от игры, а им этого не дают, итоговый результат может быть отрицательным. Чувствую, командам на пользу этот турнир не пойдёт. Игроки должны подойти к началу второго круга жадными и злыми до мяча и футбола, а когда тебе приходится напрягаться хотя и в товарищеских, но принципиальных матчах на предсезонных сборах, ты можешь подойти к чемпионату опустошённым.
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