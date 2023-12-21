Опубликован новый формат Суперлиги

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сегодня, 14:22

В связи с решением Европейского суда по Суперлиге компания A22 Sports, которая теперь отвечает за проект данного турнира, объявила о новом формате соревнования. В Суперлиге будет 64 команды, которые поделят на три лиги. Звёздная и Золотая будут включать по 16 клубов. А третья лига Голубая будет состоять из 32 команд.

Участие в Суперлиге будет зависеть от спортивных результатов, постоянных членов не будет. Каждый сезон между тремя лигами будут происходить повышения и понижения в классе. Доступ в третью лигу будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах.

Клубы будут играть дома и на выезде в группах по 8 команд, таким образом каждый будет проводить минимум 14 матчей в год. По окончании регулярного сезона в плей-офф будут определяться чемпионы каждой лиги и клубы, получившие повышение в классе.

В Европе будет проводиться не больше матчей, чем в существующих соревнованиях. Игры будут проходить в середине недели и не окажут влияния на календарь внутренних лиг. В первый год проведения Суперлиги клубы будут отбираться на основе прозрачных, основанных на результатах критериев. Также планируется ввести чёткие правила финансового фэйр-плей.

Суперлига может быть запущена через полтора года.