Опубликован новый формат Суперлиги

В связи с решением Европейского суда по Суперлиге компания A22 Sports, которая теперь отвечает за проект данного турнира, объявила о новом формате соревнования. В Суперлиге будет 64 команды, которые поделят на три лиги. Звёздная и Золотая будут включать по 16 клубов. А третья лига Голубая будет состоять из 32 команд.
Участие в Суперлиге будет зависеть от спортивных результатов, постоянных членов не будет. Каждый сезон между тремя лигами будут происходить повышения и понижения в классе. Доступ в третью лигу будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах.
Клубы будут играть дома и на выезде в группах по 8 команд, таким образом каждый будет проводить минимум 14 матчей в год. По окончании регулярного сезона в плей-офф будут определяться чемпионы каждой лиги и клубы, получившие повышение в классе.
В Европе будет проводиться не больше матчей, чем в существующих соревнованиях. Игры будут проходить в середине недели и не окажут влияния на календарь внутренних лиг. В первый год проведения Суперлиги клубы будут отбираться на основе прозрачных, основанных на результатах критериев. Также планируется ввести чёткие правила финансового фэйр-плей.
Суперлига может быть запущена через полтора года.
Ранее в УЕФА отреагировали на решение Европейского суда по Суперлиге.
Например в АПЛ, если они не глупые, отменят турнир для галочки (Кубок английской лиги), ибо о сознательном его сливе и саботаже со стороны топов, скоро будут ходить легенды. Кубок страны тоже турнир с неизвестным статусом и не пойми каким значением. Победитель Кубка страны он вообще кто есть ?
Лига конференций так и вовсе должна прекратить своё существование, как неприкрытый, коррумпированный турнир не пойми для кого.
Короче вариантов уйма. Главное желание.
Например в АПЛ, если они не глупые, отменят турнир для галочки (Кубок английской лиги), ибо о сознательном его сливе и саботаже со стороны топов, скоро будут ходить легенды. Кубок страны тоже турнир с неизвестным статусом и не пойми каким значением. Победитель Кубка страны он вообще кто есть ?
Лига конференций так и вовсе должна прекратить своё существование, как неприкрытый, коррумпированный турнир не пойми для кого.
Короче вариантов уйма. Главное желание.