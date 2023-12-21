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Опубликован новый формат Суперлиги

сегодня, 14:22

В связи с решением Европейского суда по Суперлиге компания A22 Sports, которая теперь отвечает за проект данного турнира, объявила о новом формате соревнования. В Суперлиге будет 64 команды, которые поделят на три лиги. Звёздная и Золотая будут включать по 16 клубов. А третья лига Голубая будет состоять из 32 команд.

Участие в Суперлиге будет зависеть от спортивных результатов, постоянных членов не будет. Каждый сезон между тремя лигами будут происходить повышения и понижения в классе. Доступ в третью лигу будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах.

Клубы будут играть дома и на выезде в группах по 8 команд, таким образом каждый будет проводить минимум 14 матчей в год. По окончании регулярного сезона в плей-офф будут определяться чемпионы каждой лиги и клубы, получившие повышение в классе.

В Европе будет проводиться не больше матчей, чем в существующих соревнованиях. Игры будут проходить в середине недели и не окажут влияния на календарь внутренних лиг. В первый год проведения Суперлиги клубы будут отбираться на основе прозрачных, основанных на результатах критериев. Также планируется ввести чёткие правила финансового фэйр-плей.

Суперлига может быть запущена через полтора года.

Ранее в УЕФА отреагировали на решение Европейского суда по Суперлиге.

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Перевод с rmcsport.bfmtv.com Фото: Официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 15:46, ред.
Выход всегда есть.
Например в АПЛ, если они не глупые, отменят турнир для галочки (Кубок английской лиги), ибо о сознательном его сливе и саботаже со стороны топов, скоро будут ходить легенды. Кубок страны тоже турнир с неизвестным статусом и не пойми каким значением. Победитель Кубка страны он вообще кто есть ?
Лига конференций так и вовсе должна прекратить своё существование, как неприкрытый, коррумпированный турнир не пойми для кого.

Короче вариантов уйма. Главное желание.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:27
Главное, чтобы не получилось, как в русской пословице, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Elliada
Elliada
сегодня в 14:45
Интересно, как это будет выглядеть. 38 игр национального чемпионата, 6-13 игр ЛЧ, национальные Кубки и Суперкубки, Лига Наций и отборочные матчи сборных, а для некоторых еще Клубный ЧМ, который расширили. Похоже, что на поле за футболистами будут врачи бегать.
112910415
112910415
сегодня в 14:32
ой-ой, опять обсуждения будут бурные
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:26
Сколько сказок от бельгийцев - не больше матчей, чем сейчас, чёткие правила фейр-плей, которые мы нигде не видели и т.п.)
Гость
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