«Ньюкасл» ужасен в Лондоне. Почеттино будет мстить за 1:4, дома «Челси» не проигрывал с 2012-го

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вчера, 12:32

Противостояние измученных травмами.

О делах «Челси»

- Эйфория от феерического отрезка в АПЛ ушла – это в ноябре «аристократы» громили «Тоттенхэм» и отнимали очки у «Манчестер Сити». После перерыва у команды Маурисио Почеттино – 2 победы в чемпионате. Дома лондонцы разобрались со стагнирующим «Брайтоном» и андердогом – «Шеффилд Юнайтед». В то же время получили 0:2 от «Эвертона» и уступили МЮ (1:2).

- «Синим» не удается рвануть выше в первой десятке чемпионата. У конкурентов уже сформировался отрыв – идущий на 9-м месте «Брайтон» опережает «Челси» на 4 очка. До зоны еврокубков ещё дальше – на 11 очков оторвался от своих соседей «Тоттенхэм», замыкающий первую пятёрку.

- Отчасти на тяжёлую ситуацию в клубе влияет и череда травм. Заявка у «аристократов», конечно, раздутая – но по сыгранности эта проблема бьёт. Очень не хватает команде вратаря – Роберт Санчес хорошо вписался в коллектив, но теперь оказался в лазарете. Меньше стал и выбор среди центральных защитников – выбыли Трево Чалоба и Уэсли Фофана. Притом оставшиеся исполнители вынуждены играть на флангах – «Челси» потерял Бена Чилуэлла и Марка Кукурелью (играли слева) и Риса Джеймса (правый латераль) на неопределённый срок. Это ещё не говоря о Ромео Лавиа, Чимуана Угочукву, Кэрни Чуквуемеке, Нони Мадуеке – все они были игроками основной обоймы.

- Поэтому боссы «Челси» готовятся к очередной крупной трансферной кампании. В экстренном порядке ищут голкипера. Летом отказались от Эдуара Менди, Кепу отпустили в «Реал» — и теперь у «синих» не оказалось достойного сменщика на случай травмы Санчеса. К счастью для клуба, в «Арсенале» есть засидевшийся в запасе Аарон Рамсдейл. Англичанину нужна игровая практика, чтобы отправиться на Евро-2024, так что для него, как и для «аристократов», это отличный вариант. Помимо Аарона у «Челси» — ещё несколько целей на зимнее трансферное окно. Ищут «десятку» и центрфорварда.

- В ближайшее время коллективу не удастся думать об улучшении позиций в чемпионате. Очных игр с командами выше не ожидается. Зато надо отбиваться от ниже идущих конкурентов. «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Лутон» и «Фулхэм» – вот соперники «Челси» до конца января. Все, кроме «Лутона» – в 1-5 очках от «синих». А ведь ход в чемпионате надо совмещать не только с Кубком Лиги – в национальном Кубке клуб стартует игрой против «Престона». Она пройдёт между встречами с «Лутоном» и «Фулхэмом».

Ориентировочный состав «Челси» (4-2-3-1): Петрович – Колуилл, Бадьяшиль, Силва, Дисаси – Кайседо, Галлахер – Мудрик, Палмер, Стерлинг – Джексон.

О делах «Ньюкасла»

- «Сороки» в том же положении, что и «аристократы» — разве что команда организована более цельно. Поэтому нивелировать потери получается лучше. Но они всё равно ощутимы. Тоже приходится играть без основного голкипера – Ник Поуп с травмой плеча должен пролежать в лазарете до мая. Там он в компании кучи других игроков стартовой обоймы и лидеров «Ньюкасла». С Харви Барнсом, Свеном Ботманом, Эллиотом Андерсоном, Джейкобом Мёрфи, Меттом Таргеттом, Дэном Бёрном, Каллумом Уилсоном, Шоном Лонгстаффом и Джо Уиллоком.

- Вместо Поупа выходит Дубравка – и Хау хочет сначала посмотреть, как справится словак. Уже потом могут перейти к плану Б – на радарах высветился Давид Де Хеа, так и не нашедший себе команду после МЮ .

- Несмотря на это, в чемпионате у «Ньюкасла» всё относительно неплохо. В последних турах удалось обыграть «Арсенал», «Челси», МЮ , «Фулхэм». Впечатления портят разгромные 0:3 от «Эвертона» и 1:4 от «Тоттенхэма». Во многом поэтому подопечные Эдди Хау сейчас – лишь 6-е. Замыкают топ-5 как раз «шпоры», они опережают конкурента на 4 очка.

- Дополнительный удар по неокрепшей психологии новоиспечённого топа – вылет из еврокубков. «Сорокам» не удалось зацепиться даже за евровесну. Хотя и попали они в группу смерти. Точку поставило противостояние с «Миланом» в домашних стенах. Рассчитывать на ЛЕ или даже на плей-офф ЛЧ было возможно лишь в случае победы (ещё «Боруссия» должна была нокаутировать ПСЖ ). На деле итальянский гранд на классе увёз из Ньюкасла ключевые 3 очка.

- Уже в январе «Ньюкаслу» предстоит очередная проверка. Первый матч в новом году – против «Ливерпуля», а после игры с «Сандерлендом» в Кубке придётся сойтись с «Ман Сити».

Ориентировочный состав «Ньюкасла» (4-3-3): Дубравка – Ливраменто, Шер, Лассельс, Триппьер – Лонгстафф, Гимараес, Майли – Гордон, Исак, Альмирон.

О противостоянии

- «Сороки» выдают неплохой отрезок матчей с «Челси». Команда ни разу не потерпела поражение в трёх предыдущих встречах – две победы и ничья.

- При этом в домашних стенах лондонцы всё ещё держат марку – в последний раз «Ньюкасл» обыгрывал «аристократов» в гостях в далёком 2012 году – 2:0 с дублем Паписса Сиссе. Тогда, кстати, команды вели борьбу за попадание в топ-5. И победителем из неё вышел «Ньюкасл» — он пробился в ЛЕ . Зато «Челси» выиграл ЛЧ и по итогу всё равно отправился в главный еврокубок.

Прогноз Soccer.ru: в домашних стенах «аристократов» тянет отомстить за недавнюю обиду – 1:4 в гостях. К тому же продвижение по Кубку лиги будет для «синих» приятным бонусом. Отдадим предпочтение хозяевам.