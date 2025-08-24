«Барселона» – королева «ремонтады». Команда заносчивого Ямаля ослушалась тренера Флика

1756027629

сегодня, 12:27

У них очередной камбэк.

Каталонцы отыгрались, уступая в два мяча

«Барселона» – команда детей, а не взрослых. Флик передает подопечных нянькам, то есть мамам, женам и подругам. Но когда Левандовски с Ямалем снова на одном поле, то наставник под ударом их неконтролируемой детской энергии. Ханси как герой «Дня сурка», только работает в детском саду. На днях Левандовскому исполнилось 37 лет, а на его праздничном торте была надпись: «Выгляжу на пятнадцать, чувствую себя на двенадцать, а веду себя как десятилетний. Это делает меня 37-летним».

Во-первых, Левандовски не выглядит на пятнадцать. Во-вторых, два остальных пункта о самочувствии и поведении поляка объясняют ключевые вызовы его команды. Каталонские футболисты ведут себя, как десятилетние, а хотят быть двенадцатилетними хулиганами. После разгрома «Мальорки» в первом туре Ла Лиги тренер Флик набросился с публичной критикой на свою команду. Многие подумали, что немец кокетничает, но ход матча намекнул победителю Лиги чемпионов, что «Барселона» не растет.

Ханси обещал серьезно поговорить со своими подопечными, ведь они неуважительно отнеслись к футболистам «Мальорки». Фавориту повезло избежать наказания за это. Как у маленьких детей, разговор после хулиганства не привел к мгновенной корректировке поведения — игроки проигнорировали Флика. После первого тайма «Барселона» уступала «Леванте» с разницей в два мяча. Они сделали ровно то, что строго запрещал тренер Флик. Ханси начинают злить нервные перестрелки.

Вечное давление на защиту «Леванте» не привело к голам, а «Барселона» пропустила дважды после двух ударов соперника в створ ворот. Ромеро легко разобрался с Кубарси и Араухо, а под конец тайма мяч попал в руку Бальде, и хозяева забили с пенальти. «Леванте» не удержал победу, но тренер Флик интересуется не только очками, но и смыслом матчей. «Барселоне» не нужно отказываться от яркого футбольного стиля, чтобы сначала забить три мяча, а потом развлекаться и недорабатывать. Но команда не ищет легких путей.

Короли «ремонтады» – совсем не комплимент

«Барселона» – королева ремонтады, а её футболисты – короли отыгрышей в Ла Лиге. Возвращения в игру означают, что сначала фаворит из неё выключался. Каталонцы выиграли четыре последних матча Ла Лиги, по ходу которых уступали с разницей в два мяча. До победы над «Леванте» были поединки против «Реала», «Сельты» и «Атлетико». То есть с марта было четыре похожих случая. Причем команде Симеоне забили четырежды, начиная с 72-й минуты матча. Так и возникают мании.

Футболисты каталонцев начинают наивно верить, что они всегда смогут отыграться. Следовательно, не нужна концентрация в обороне, которую мечтает улучшить тренер Флик. Недорабатывают форварды, хавбеки и защитники. Не может спасти голкипер – вчера Гарсия не виноват в пропущенных голах. А поскольку камбэки были против «Реала» и «Атлетико», то у футболистов «Барселоны» развилось ложное чувство футбольного бессмертия. Вылет от «Интера» не стал отрезвляющим.

В 2015 году фанаты «Барселоны» любили подначивать «Реал», что у врагов одна победа в Лиге чемпионов за 10 лет, а у их команды целых четыре кубка. За следующее десятилетие каталонцы ни разу не сыграли в главном финале сезона, а «Реал» выиграл кубок чемпионов еще 5 раз. У «Барселоны» столько побед за всю историю. Флик прав, у его каталонской команды большие проблемы в ключевой точке роста: чтобы выиграть Лигу чемпионов, им важно отказаться от ряда вредных привычек.

Ремонтады против «Сельты» и «Леванте» помогают опередить «Реал» в таблице Ла Лиги. Внутренние кубки приятно выигрывать, а фанаты рады треблу. Но у «Барселоны» колоссальные финансовые проблемы. Им нужна крутая команда, которая соберет максимум денег. Для этого нужно побеждать в Лиге чемпионов, а там есть соперники, способные выдержать давление и раскрыть защиту каталонцев лучше, чем это сделал скромный «Леванте». К слову, в январе фаворит сыграл с ними 1:1.

Ямаль и его напарники не уважают Флика

С педагогической точки зрения неправильно критиковать ребенка, который в очередной раз нашкодил, а потом помог убрать разбросанные игрушки. Но также неправильно показывать незрелому мозгу, что подобный паттерн поведения одобряется взрослыми. Флик оказался в сложной ситуации. У него невероятно мощная команда, которая не просто не меняется, а не хочет этого делать. Вчера Ямаль схватился за гениталии, реагируя на выкрики с трибун, и плюнул в сторону фанатов «Леванте». Ламин вел себя как Винисиус.

К сожалению, испанец копирует повадки Неймара, а не Месси, хотя все знают, что долгожителем на высоком уровне стал Лионель, который не тратил силы на путешествия с женщинами в Монако между первым и вторым турами Ла Лиги, как сделал Ямаль. Прически, цацки и девушки важны для 18-летнего парня, что нормально, но в футболе достаточно недосыпать, чтобы нарваться на серию травм. Из восьми ударов Ямаля два пришли в створ ворот. Ассист на Педри тоже не был подвигом, напарник сам создал шедевр.

Ямалю повезло, что после его навеса игрок «Леванте» срезал мяч в сетку собственных ворот на 91-й минуте, но такая победа не повод для гордости. Таланты «Барселоны» показывают симпатию к тренеру, но они не уважают приказы Флика, что видно по многочисленным провалам без мяча в важных матчах. Зрелая команда, ценящая работу тренерского штаба, не вылетает от «Интера» и не позволяет разным по классу соперникам в Испании вести с разницей в два мяча. «Барселона» вырастет, когда будет побеждать без камбэков.

Самое обидное для Флика, что он сто раз объяснял команде, где игроки неправы. Сто раз кричал, что они как слепые котята в защите. Тренер «Барселоны» после победы над «Бенфикой» 4:5 говорил, что был бы рад ничьей. Немца тогда возмутили ошибки в защите, которые привели к хет-трику Павлидиса в первом тайме. Рафинья тогда спас команду. Но когда сюжеты повторяются – еще была ничья 4:4 в Кубке Испании против «Атлетико», то яркие камбэки говорят о слабостях, а не о силе инфантильной и зрелищной «Барселоны».